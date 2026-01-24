#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
503.35
590.63
6.62
Советы

Трех знакам зодиака пообещали непрерывную "полосу везения"

Природа, горы, медитация, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2026 05:20 Фото: freepik
С 24 января для трех знаков зодиака наступает период ощутимого облегчения. Марс переходит в знак Водолея, а это сулит один из самых продуктивных транзитов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет YourTango, мир не становится идеальным, но становится понятнее и спокойнее. Именно в этой простоте кроется особая сила.

Близнецы

Ответы приходят через диалоги и встречи с близкими по духу людьми. Именно окружение становится источником вдохновения и свежих идей. Жизнь кажется проще, потому что вы на время перестаете переживать из-за глобальных событий и внешнего шума. Иногда полезно быть в курсе, но бывают моменты, когда тишина гораздо ценнее. Сейчас – как раз такой момент. Позвольте себе отложить телефон и побыть в своем ритме.

Водолей

Задачи, которые раньше казались чрезмерно тяжелыми, теперь выполняются без напряжения. Вы четко понимаете, что нужно сделать, и действуете спокойно, без лишних эмоций. Просто делаете – и этого достаточно. Жизнь становится легче в тот момент, когда вы позволяете себе остановиться, сделать паузу и перевести дыхание. Медленный темп в этот день работает на вас. Даже самые простые радости помогают восстановить баланс и вернуть ощущение устойчивости.

Скорпион

Возможно, самым разумным шагом станет временная дистанция от кого-то из близких – друга или родственника. Не навсегда, а ровно настолько, чтобы вы смогли восстановить силы. В вашем окружении могут быть люди, которые незаметно забирают вашу энергию, и иногда лучший выход – сделать шаг назад. Вы имеете полное право на паузу. Такой подход помогает сохранить ресурсы и быстро вернуть внутреннее равновесие.

Ранее стало известно, что четыре знака зодиака ждет крайне приятный сюрприз до конца недели.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Только три знака зодиака войдут в полосу мощного везения в ближайшие дни
08:20, 12 января 2026
Только три знака зодиака войдут в полосу мощного везения в ближайшие дни
Эти знаки зодиака больше не смогут жить "по-старому"
08:15, 18 января 2026
Эти знаки зодиака больше не смогут жить "по-старому"
Три знака зодиака надолго распрощаются с "черной полосой" в жизни
08:55, 08 января 2026
Три знака зодиака надолго распрощаются с "черной полосой" в жизни
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: