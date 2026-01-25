"Правило 24 часов": как сохранить отношения, если назрел скандал

Иногда небольшая пауза перед разговором о конфликте делает его продуктивнее, считают психологи. Главное – подходить к методу гибко и с умом, сообщает Zakon.kz.

Суть "правила 24 часов" проста: если партнер обидел вас или задел ваши чувства, не реагируйте мгновенно, а подождите сутки. За это время эмоции успокаиваются, мысли становятся яснее, и вы сможете спокойно обсудить проблему. Метод помогает избежать недопониманий и застарелых обид, а также не дает словам сгоряча разрушить отношения, пишет New York Post.

Однако строгие временные рамки подходят не всем. Иногда 24 часов бывает недостаточно, чтобы совладать с чувствами и оценить ситуацию трезво. Кроме того, попытки обсудить конфликт поздно вечером после напряженного дня могут вызвать защитную реакцию или заставить сказать лишнее, отмечает психотерапевт Саня Бари.

Эксперты советуют сохранять гибкость: если вы не готовы к разговору через сутки, предупредите партнера и назначьте более подходящее время. Главное – не держать молчание и честно признавать наличие проблемы, чтобы диалог был продуктивным, а отношения – здоровыми.

