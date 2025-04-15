Какие собаки созданы для квартиры
Чтобы не сокрушаться потом о неправильном выборе, заранее подумайте, какому питомцу отдать предпочтение.
Русский той-терьер
Эти "декоративные" собачки обладают умилительной внешностью, они неагрессивны и умны. Благодаря высокому интеллекту умеют манипулировать эмоциями хозяина, например добиваться своего или пытаться разжалобить. Но тем, кто хочет завести тоя, стоит знать, что у него непростой характер. Эти собаки легковозбудимы и слабо устойчивы к стрессу.
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Такса
Они очень общительны, подвижны и являются прекрасными компаньонами. Также уживаются с теми, кто готов уделять им много внимания. Эти охотничьи собаки обожают прогулки, во время которых рвутся исследовать все вокруг.
Йоркширский терьер
В списке самых лучших пород собак для квартиры – маленькие и забавные йорки. Йоркширский терьер станет верным другом всей семьи. Он отлично поддается дрессировке, любит подвижные игры. Из недостатков – йорки капризны в еде, а их шерсти требуется тщательный уход.
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Померанский шпиц
Они неприхотливы, легко приспосабливаются к переменам и не нуждаются в постоянной дрессировке (основные команды песик способен усвоить уже в 5 месяцев). Очень послушная и одна из самых умных пород собак. А со стрижкой похожа на плюшевого медвежонка.
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Ши-тцу
Благодаря своим размерам такие питомцы идеально подходят для маленькой жилплощади – они даже в дамской сумочке поместятся без труда. Но размер – не главное. Ши-тцу – жизнерадостные оптимисты, защитники и верные друзья, которые очень любят поиграть. Они станут идеальными спутниками тем, кому не хватает общения, и хорошей компанией для детей и подростков.
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Бишон-фризе
Одна из лучших пород собак для содержания в квартире подойдет даже аллергикам. Белый снежный шарик, веселый и игривый. Бишоны сообразительны, покладисты и бесстрашны. Они не переносят грубости и наказаний, с ними нужно быть терпеливыми. Собачки совсем неагрессивны, а, напротив, очень ласковые и нежные.
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Котон-де-тулеар
Котон-де-тулеар выводили с целью создать идеальную собаку-друга и спутника. И основные ее черты – добрый нрав, игривость, дружелюбие. Собака очень сильно привязывается и к своему владельцу, и к его семье.
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Папильон
Маленькая хрупкая собачка любит общаться, сидеть на руках и ласкаться. У нее нет сезонной линьки, и почти отсутствует запах. Собаки с большим энтузиазмом воспринимают присутствие маленьких детей, других собак и даже кошек, особенно если воспитывались вместе с ними.
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Чихуахуа
Это самая миниатюрная собачка в мире, настолько преданная своему хозяину, что порой ревнует его ко всем остальным. Но чихуахуа незлобные и ненавязчивые, обожают своих домашних, в том числе и детей, и готовы вытерпеть от них что угодно. А вот к чужим относятся настороженно, хотя на звание лучшей породы собак для охраны квартиры не могут претендовать из-за своих скромных габаритов.
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Басенджи
Представители этой породы энергичны, независимы и от природы умны. Между собакой и хозяином, как отмечено в публикации издания Voicemag быстро образуется тесная эмоциональная связь, и часто хозяин и собака становятся верными друзьями. Зато к незнакомцам басенджи подозрительны и недружелюбны, других домашних животных тоже не терпят. Небольшой размер, отсутствие запаха, выпадающей шерсти и лая – ее преимущества перед другими породами. Некоторые басенджи умеют петь!
Фото: pixabay
Пти-брабансон (гриффон)
Они занимают мало места, не нуждаются в частых прогулках, общительны и милы. Забавные собачки с симпатичной мордочкой, богатой и выразительной мимикой, добродушным и игривым характером. Легко уживаются с другими животными, в том числе с кошками. Любят играть.
Фото: pexels
Кавалер кинг-чарльз-спаниель
Спокойные кавалеры кинг-чарльз-спаниели неслучайно входят в список лучших пород собак для квартиры. Они не будут постоянно лаять и шуметь, быстро подружатся с детьми и не станут занимать слишком много места. У кавалеров характер добрый, застенчивый и мягкий.
Фото: pexels
Вельш-корги пемброк и кардиган
Старейшая пастушья собака, которой вообще не свойственна агрессия. Несмотря на происхождение, одна из лучших пород собак для детей в квартире чувствует себя замечательно. На нее нельзя кричать, а надо относиться к ней так же уважительно, как и она к тебе. Они не надоедают хозяевам в неподходящий момент.
Фото: pexels
Джек-рассел терьер
Это собака на батарейках, которая никогда не даст тебе скучать. Всегда готова играть и бегать, но дома ведет себя спокойно. Собаки внимательные и умные, хитрые и любознательные. Джек-рассел не любит незнакомцев. Он будет защищать тебя и на прогулке, и в квартире, но не агрессивен, а скорее, очень активен.
Фото: pexels
Мопс
Обаятельные, смешные и трогательные мопсы любят и детей, и стариков. Всегда готовы поиграть, поучаствовать во всех семейных делах, поспать и поесть. Мопсы, правда, часто храпят и плохо переносят жару, но зато они способны подарить массу эмоций и настоящей любви.
Фото: pixabay
Лабрадор-ретривер
Крупные собаки обычно плохо чувствуют себя в тесноте, но только не лабрадор! Это лучшая порода больших собак для квартиры. Настоящие красавцы, очень умные и преданные. Лабрадоры – оптимисты, радуются каждую минуте, заражая всех вокруг позитивными эмоциями. Лабрадоры очень энергичны, им требуются регулярные активные прогулки.
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Французский бульдог
Ласковые бульдожки любят пошалить и погонять кошек. Не проявляют агрессии и раздражительности. Собачки очень сообразительны, но могут упрямиться, поэтому в процессе дрессировки к ним нужен особый подход. Одна из лучших пород собак для квартиры: простой уход, компактные размеры и море обаяния.
Фото: pexels
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