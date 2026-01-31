#Казахстан в сравнении
Советы

Берите на карандаш: стилист подсказал модницам неожиданный цветовой тренд

Александр Рогов дал новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 20:31 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов, вдохновившись шоу всемирно известного итальянского дома высокой моды Valentino, призвал модниц обратить внимание на оригинальное сочетание цветов, сообщает Zakon.kz.

Пост об этом он опубликовал в Telegram.

"Алессандро Микеле своим выходом на поклон после шоу Valentino Haute Couture продемонстрировал классное и небанальное сочетание цветов: бордовый+бирюзовый. Очень стильно и сочно! Берите на карандаш!" – подписал пост стилист.

Алессандро Микеле – знаменитый итальянский модельер, известный как креативный директор модного дома Valentino (с апреля 2024 года). Наибольшую известность получил за трансформацию стиля Gucci в 2015–2022 годах, привнеся в моду стиль "гик-шик", андрогинность, винтаж и максимализм.

Ранее стилист показал, как можно выглядеть эффектно зимой.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
