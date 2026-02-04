Врач облегчил жизнь хозяйкам и развеял популярный миф

О том, нужно ли готовить пищу ежедневно и возможен ли вред от употребления вчерашней еды, рассказал врач-диетолог Александр Бурлаков, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, согласно рекомендациям профильных медицинских организаций в сфере пищевой безопасности, продукты, хранящиеся в холодильнике при температуре ниже +4 °C, остаются безопасными для употребления в течение 3-4 дней.

Он добавил, что клинические и эпидемиологические данные не подтверждают вреда от вчерашней пищи как таковой.

"Основное внимание уделяется соблюдению температуры хранения и правил гигиены, а не обязательному ежедневному приготовлению". Александр Бурлаков

Бурлаков еще подчеркнул в разговоре с изданием "АиФ", что употребление еды, приготовленной накануне, не вызывает системных воспалительных процессов или других заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

