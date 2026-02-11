#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
491.88
585.83
6.36
Советы

Хищный принт и ажурный платок: эксперт оценил модные тренды

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 18:53 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал свои предпочтения в выборе цветовой гаммы для оригинального образа и обратил внимание на то, что пуховые платки тоже могут выглядеть современно, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он опубликовал снимки моделей, которые умело сочетают леопардовый узор с голубым цветом.


"У меня новое любимое цветовое сочетание. Только посмотрите, как красиво смотрятся леопардовый (или похожий на него) хищный узор с голубым цветом!!! Не так дерзко, как лео+красный", – написал Рогов.

Затем стилист восхитился тем, как модницы преподнесли традиционное изделие народного промысла.

"Вы только посмотрите, как ажурный пуховый платок классно смотрится в современных образах", – написал эксперт.

Ранее Рогов поделился модным наблюдением, обратив внимание на юбки из трикотажных изделий.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Тренд, который невозможно пропустить: обувь "плавниками" покоряет модниц
00:44, 02 ноября 2025
Тренд, который невозможно пропустить: обувь "плавниками" покоряет модниц
Перья и бахрома: стилист оценил, какие тренды предвещает Неделя моды в Нью-Йорке
22:01, 13 сентября 2025
Перья и бахрома: стилист оценил, какие тренды предвещает Неделя моды в Нью-Йорке
Секрет от стилиста: как оживить образ без покупки новых вещей
22:12, 20 января 2026
Секрет от стилиста: как оживить образ без покупки новых вещей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские биатлонистки провалились на Олимпиаде-2026
19:47, Сегодня
Казахстанские биатлонистки провалились на Олимпиаде-2026
Объявлен трансфер игрока сборной Финляндии в КПЛ
19:21, Сегодня
Объявлен трансфер игрока сборной Финляндии в КПЛ
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
18:56, Сегодня
Казахстанские могулистки неудачно выступили в финале Олимпиады-2026
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
18:50, Сегодня
Три казахстанские спортсменки превзошли трансгендера на зимней Олимпиаде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: