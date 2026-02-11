Хищный принт и ажурный платок: эксперт оценил модные тренды
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал свои предпочтения в выборе цветовой гаммы для оригинального образа и обратил внимание на то, что пуховые платки тоже могут выглядеть современно, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он опубликовал снимки моделей, которые умело сочетают леопардовый узор с голубым цветом.
"У меня новое любимое цветовое сочетание. Только посмотрите, как красиво смотрятся леопардовый (или похожий на него) хищный узор с голубым цветом!!! Не так дерзко, как лео+красный", – написал Рогов.
Затем стилист восхитился тем, как модницы преподнесли традиционное изделие народного промысла.
"Вы только посмотрите, как ажурный пуховый платок классно смотрится в современных образах", – написал эксперт.
Ранее Рогов поделился модным наблюдением, обратив внимание на юбки из трикотажных изделий.
