#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Советы

Британка поделилась, как смогла похудеть на 32 килограммов за восемь месяцев

на какой диете похудела британка, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 01:55 Фото: pixabay
Британка, сбросившая около 32 кг за восемь месяцев, поделилась тем, как ей это удалось безо всяких инъекций, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, Челси перепробовала все, чтобы похудеть – от подсчета калорий до протеиновых коктейлей, – но "ничего не помогло". Наибольшего успеха она добилась благодаря кембриджской диете, более известной как 1:1. В 2016 и 2019 годах британке удалось постройнеть, но она не смогла долго поддерживать достигнутый результат. Поэтому, когда она в третий раз села на эту диету, женщина решила, что сделает все по правилам и под наблюдением специалистов.

"На этот раз я настраивалась не ради себя – я хотела разорвать порочный круг постоянных колебаний веса в моей семье", – объяснила Челси.

Помимо желания стать "лучшим примером для подражания" для своей дочери, она хотела убедиться, что та не вырастет "в окружении мамы, постоянно сидящей на диетах". Поэтому британка "сделала все как положено". В итоге Челси достигла своей цели по снижению веса в октябре 2024 года и за следующие 11 месяцев у нее не возникло никаких проблем.

Кембриджская диета – это система очень низкокалорийного питания, разработанная для быстрого снижения веса, при которой обычная еда заменяется специализированными продуктами (коктейли, супы, батончики). Она обеспечивает организм необходимыми питательными веществами (белками, витаминами, минералами) при минимуме калорий.

Эксперты говорят, что диету применяют только под наблюдением специалиста из-за резкого ограничения калорий, что может вызывать побочные эффекты (усталость, тошнота, головокружение).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что жительница США сбросила 45 кг, отказавшись от одного продукта.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
15:18, 27 сентября 2024
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
Мужчина похудел на 40 кг за пять месяцев и поделился секретом успеха
14:28, 03 июня 2025
Мужчина похудел на 40 кг за пять месяцев и поделился секретом успеха
Сергей Бурунов рассказал, почему резко похудел на 14 килограммов
19:55, 25 ноября 2024
Сергей Бурунов рассказал, почему резко похудел на 14 килограммов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Как выступили казахстанские спортсмены в пятый день Олимпиады-2026
02:03, 12 февраля 2026
Как выступили казахстанские спортсмены в пятый день Олимпиады-2026
Амир Омарханов вышел во второй круг турнира в Тунисе
01:44, 12 февраля 2026
Амир Омарханов вышел во второй круг турнира в Тунисе
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — СКА
01:10, 12 февраля 2026
Прямая трансляция матча КХЛ "Барыс" — СКА
Три сета решили судьбу матча Елены Рыбакиной на топовом турнире в Дохе
00:44, 12 февраля 2026
Три сета решили судьбу матча Елены Рыбакиной на топовом турнире в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: