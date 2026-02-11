Британка поделилась, как смогла похудеть на 32 килограммов за восемь месяцев

Британка, сбросившая около 32 кг за восемь месяцев, поделилась тем, как ей это удалось безо всяких инъекций, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sun, Челси перепробовала все, чтобы похудеть – от подсчета калорий до протеиновых коктейлей, – но "ничего не помогло". Наибольшего успеха она добилась благодаря кембриджской диете, более известной как 1:1. В 2016 и 2019 годах британке удалось постройнеть, но она не смогла долго поддерживать достигнутый результат. Поэтому, когда она в третий раз села на эту диету, женщина решила, что сделает все по правилам и под наблюдением специалистов.

"На этот раз я настраивалась не ради себя – я хотела разорвать порочный круг постоянных колебаний веса в моей семье", – объяснила Челси.

Помимо желания стать "лучшим примером для подражания" для своей дочери, она хотела убедиться, что та не вырастет "в окружении мамы, постоянно сидящей на диетах". Поэтому британка "сделала все как положено". В итоге Челси достигла своей цели по снижению веса в октябре 2024 года и за следующие 11 месяцев у нее не возникло никаких проблем.

Кембриджская диета – это система очень низкокалорийного питания, разработанная для быстрого снижения веса, при которой обычная еда заменяется специализированными продуктами (коктейли, супы, батончики). Она обеспечивает организм необходимыми питательными веществами (белками, витаминами, минералами) при минимуме калорий.



Эксперты говорят, что диету применяют только под наблюдением специалиста из-за резкого ограничения калорий, что может вызывать побочные эффекты (усталость, тошнота, головокружение).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что жительница США сбросила 45 кг, отказавшись от одного продукта.