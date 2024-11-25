Сергей Бурунов рассказал, почему резко похудел на 14 килограммов

Российский актер Сергей Бурунов признался, что сбросил 14 кг после расставания с девушкой, сообщает Zakon.kz.

В эфире шоу "Ты не поверишь!" он заявил, что разрыв с возлюбленной спровоцировал его сесть на диету.

"Тяжело все это. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь", – сообщил артист.

Между тем, артист все же не раскрыл имя бывшей девушки. Однако в августе СМИ писали, что у Бурунова был роман с бизнесвумен Екатериной Леви, которая младше него на 12 лет.

Сергей Бурунов не был женат, детей у него нет. Ему приписывали романы с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, с его директором Анастасией Сайфулиной и другими. Сам Бурунов никак не комментирует свою личную жизнь.

Ранее Вера Брежнева рассказала о новой любви после развода с Константином Меладзе.