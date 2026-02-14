Можно ли есть кожуру апельсина
Российский диетолог, нутрициолог София Кованова рассказала, что кожура апельсинов полезна содержанием пектина, эфирных масел и флавоноидов. Однако она предупредила, что в некоторых случаях употребление кожуры апельсинов может негативно сказаться на здоровье, сообщает Zakon.kz.
Содержащиеся в кожуре апельсинов нутриенты, как пояснила специалист в беседе с aif.ru, помогают снизить холестерин, поддерживают питание сосудов и оказывают противовоспалительный эффект.
"Самое опасное в них – это пестициды и воск при плохой обработке. Кожура является накопителем этого", – подчеркнула Кованова.
Она отметила, что из кожуры апельсинов чаще всего варят варенье или добавляют цедру в завтраки – кашу или йогурты.
"Не рекомендую проводить подобные эксперименты детям, людям с проблемами ЖКТ и тем, у кого есть аллергии", – заявила Кованова.
