Неожиданную опасность весенних путешествий назвал врач

Российский вирусолог Виктор Зуев рассказал, что отягощающим фактором эпидемий является массовый туризм, в том числе в те страны, где наблюдаются вспышки опасных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 26 февраля 2026 года врач отметил, что одним из главных путей завоза заболеваний является немыслимый туризм.

"В некоторых странах, куда россияне едут миллионами, есть самые разные заболевания. Разные ситуации бывают в Китае и Индии, например. Это прекрасные страны, с прекрасной культурой, но нужно внимательно изучать информацию о вспышках заболеваний перед поездками. В некоторых местах Индии, например, очень грязно, а в Китае – тесно", – подчеркнул Зуев.

По его словам, путешествия расширяют кругозор и обогащают, но, как отметил вирусолог, за здоровьем тоже нужно следить.

"Еще одной весенней проблемой, кроме увеличения числа туристов, является желание одеваться гораздо легче, чем это необходимо", – добавил Зуев.

Издание со ссылкой на Роспотребнадзор отмечает, что в России увеличились доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B. По информации ведомства, эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период.

