Советы

Неожиданную опасность весенних путешествий назвал врач

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 12:36 Фото: unsplash
Российский вирусолог Виктор Зуев рассказал, что отягощающим фактором эпидемий является массовый туризм, в том числе в те страны, где наблюдаются вспышки опасных заболеваний, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 26 февраля 2026 года врач отметил, что одним из главных путей завоза заболеваний является немыслимый туризм.

"В некоторых странах, куда россияне едут миллионами, есть самые разные заболевания. Разные ситуации бывают в Китае и Индии, например. Это прекрасные страны, с прекрасной культурой, но нужно внимательно изучать информацию о вспышках заболеваний перед поездками. В некоторых местах Индии, например, очень грязно, а в Китае – тесно", – подчеркнул Зуев.

По его словам, путешествия расширяют кругозор и обогащают, но, как отметил вирусолог, за здоровьем тоже нужно следить.

"Еще одной весенней проблемой, кроме увеличения числа туристов, является желание одеваться гораздо легче, чем это необходимо", – добавил Зуев.

Издание со ссылкой на Роспотребнадзор отмечает, что в России увеличились доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и B. По информации ведомства, эти штаммы могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

Материал по теме
Ученые заявили, когда начинается старение: неожиданная цифра

Ранее врач-сомнолог Карема Магомедова раскрыла ошибку, которую многие допускают во время дневного сна.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Эксперт предупредил о пугающих симптомах новой опасной лихорадки
01:52, 10 августа 2025
Эксперт предупредил о пугающих симптомах новой опасной лихорадки
Врач назвал угги самой опасной зимней обувью
08:46, 12 января 2024
Врач назвал угги самой опасной зимней обувью
Неожиданный способ повысить потенцию назвали врачи
05:55, 11 мая 2023
Неожиданный способ повысить потенцию назвали врачи
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
