#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Советы

Гастроэнтеролог перечислила опасные последствия игнорирования запора

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2026 01:12 Фото: Zakon.kz
Игнорирование проблем с пищеварением может обернуться серьезным ударом по женскому здоровью и гормональному фону. Об этом сообщила гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая, передает Zakon.kz.

Как пишет 13 марта 2026 года издание "Лента.ру", одним из опасных последствий проигнорированного запора Ольга Помойнецкая назвала интоксикацию организма. По словам врача, такое состояние может привести к возникновению остеохондроза и жирового гепатоза.

Кроме того, длительный контакт каловых масс со слизистой оболочкой кишечника повышает риск развития колита и дивертикулита, предупредила она. Запор также чреват появлением дисбактериоза, который тесно связан с циститом, кольпитом и кандидозом.

"Для женщины в любом возрасте регулярный стул важен для поддержания женского здоровья. Со стулом выводятся метаболиты эстрогенов", – добавила Помойнецкая.

Ранее врач назвал простые признаки хорошего здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Гастроэнтеролог рассказал, когда кофе становится опасным
20:07, 24 января 2026
Гастроэнтеролог рассказал, когда кофе становится опасным
Гастроэнтеролог перечислила людей, кому нельзя пить минералку
06:40, 06 июня 2024
Гастроэнтеролог перечислила людей, кому нельзя пить минералку
Популярный "здоровый" продукт оказался источником опасных инфекций
11:40, 31 января 2026
Популярный "здоровый" продукт оказался источником опасных инфекций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
04:19, 14 марта 2026
Рыбакина пожаловалась на жару в Индиан-Уэллсе: Играть в таких условиях непросто
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
03:58, 14 марта 2026
Там будут все топовые бойцы: Трамп высказался о турнире UFC в Белом доме
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
03:21, 14 марта 2026
Сайт НХЛ представил топ-5 претендентов на "Харт Трофи"
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
02:59, 14 марта 2026
Арман Царукян проведёт следующую схватку с Диллоном Дэнисом в лиге Hype FC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: