Гастроэнтеролог перечислила опасные последствия игнорирования запора

Игнорирование проблем с пищеварением может обернуться серьезным ударом по женскому здоровью и гормональному фону. Об этом сообщила гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая, передает Zakon.kz.

Как пишет 13 марта 2026 года издание "Лента.ру", одним из опасных последствий проигнорированного запора Ольга Помойнецкая назвала интоксикацию организма. По словам врача, такое состояние может привести к возникновению остеохондроза и жирового гепатоза.

Кроме того, длительный контакт каловых масс со слизистой оболочкой кишечника повышает риск развития колита и дивертикулита, предупредила она. Запор также чреват появлением дисбактериоза, который тесно связан с циститом, кольпитом и кандидозом.

"Для женщины в любом возрасте регулярный стул важен для поддержания женского здоровья. Со стулом выводятся метаболиты эстрогенов", – добавила Помойнецкая.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.