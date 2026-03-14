Где в Алматы купить продукты дешевле – подсказка от акимата

Акимат Алматы опубликовал отличную новость для жителей и гостей города. Так, в мегаполисе пройдет ярмарка сельхозпродукции с участием фермеров из регионов, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в Алатауском районе (мкр. Нуркент, дом 6, перед Театром традиционного искусства "Алатау") 14-15 марта состоится сельскохозяйственная ярмарка сельхозпроизводителей Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей и области Жетысу.

"Жители и гости города смогут приобрести мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, бакалейные товары и другую сельскохозяйственную продукцию по доступным ценам напрямую от производителей". Пресс-служба акимата Алматы

Кроме того, 15 марта ярмарки будут организованы в Алмалинском и Ауэзовском районах по следующим адресам.

Алмалинский район:

Район школы №62, рядом школа №167.

Пересечение улиц Дуйсенова и Прокофьева (район школы №34 и пешеходной зоны).

Сквер "Малый Ганди" (школа №18, колледж "Принт Медиа", школа №67).

Район кинотеатра "Целинный" (колледж АЛТ, университет АЛТ, школа №36).

Академия искусств им. Жургенова, пешеходная зона Панфилова, станция метро "Алмалы", район "НАТОБ".

Район школы №54, пешеходная зона Арбат, институт "КазНИПИЭнергопром".

Площадка перед ТЮЗом (школы №90 и №147).

Район школы №15, ЖенПУ.

Ауэзовский район:

ул. Толе би, 303 – ТОО "Колледж им. Д. Кунаева" (ИУ №169).

Тастак-1, д. 1в – Алматинский государственный политехнический колледж (ИУ №166).

мкр. 1, д. 76А – КГУ ШГ №97 (ИУ №175).

ул. Жандосова, 51 – Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства (ИУ №144).

мкр. Таугуль, д. 34 – общежитие университета "Нархоз" (ИУ №126).

В дополнительной части сказано, что в настоящее время проводится поэтапная модернизация двух ярмарок "выходного дня": в Бостандыкском районе (мкр. Казахфильм) и в Ауэзовском районе (ул. Утеген батыра – пр. Абая).

Еще, по данным акимата, прорабатывается вопрос организации ярмарок "выходного дня" в Турксибском, Алатауском и Наурызбайском районах.

Немного ранее мы писали, что торговля в Казахстане продолжает расти, однако темпы увеличения оборота немного снизились. При этом оптовые продажи растут быстрее розничных, что может говорить о более сдержанном потребительском спросе.