Почему люди ссорятся перед Новым годом и как этого избежать – мнение психолога

По медицинской статистике, на Новый год случается самое большое количество в году происшествий – от небольших ссор до настоящих трагедий. С чем это связано и как этого избежать, сообщает Zakon.kz.

По мнению психолога Дамиана Синайского, который дал интервью "Газете.Ru", выброс агрессии у людей в канун праздников вызван накопленным стрессом.

"Год прошел незаметно в текучке и суетливой спешке. Практически не было времени на близкое, тесное душевное общение. А тут грянули новогодние праздники-каникулы. Появляется очень много времени. И, конечно же, хочешь не хочешь – приходят мысли о прошедшем годе. Возникает чувство неудовлетворенности от несбывшихся планов и надежд. Накопившаяся внутренняя усталость, неудовлетворенность собой и собственной жизнью становится триггером внутренних давнишних обид на близких. Отрицательные мысли начинают провоцировать ощущения неудачника или неудачницы. В случае супружеской пары могут появляться внутренние суждения: "зачем я вышла замуж за этого неудачника?" – объяснил специалист.

Немаловажную роль в конфликтах, по его словам, играют и детские воспоминания о радостных ощущениях от Нового года, ожидания чуда, надежды и мечты. И во что это превратилось уже во взрослые годы? Неудивительно, что кто-то ощущает Новый год как еще один год, приближающий к старости. А это безысходное чувство уныния.

"А здесь большое количество алкоголя и какое-то неосознанное ощущение вседозволенности. Происходит внутреннее искажение, а значит, можно быть и агрессивным, и многие из нас "выпускают внутреннего зверя". Снимаются внутренние границы, сдерживающие факторы, и вуаля – мы уже внутри ссоры и конфликта", – отмечает психолог.

При этом, Синайский подчеркивает, что большинства конфликтов можно избежать. Для этого нужно регулярно культивировать в себе положительные эмоции, особенно накануне приближающегося Нового года.

"Кстати, умение генерировать свой внутренний настрой – это мощный "скил". Это качество запускает механизм "самосбывающегося пророчества". Условно, мое хорошее настроение влияет на близких, члены семьи также в хорошем настроении идут на работу или в школу. Условно, приходят вечером домой с хорошими результатами, мы содержательно и мило проводим время. На работе моя положительно излучаемая энергия вызывает симпатию у коллег и руководства", – резюмировал психолог.

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