Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Почему люди ссорятся перед Новым годом и как этого избежать – мнение психолога

Новый год, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 01:48 Фото: pixabay
По медицинской статистике, на Новый год случается самое большое количество в году происшествий – от небольших ссор до настоящих трагедий. С чем это связано и как этого избежать, сообщает Zakon.kz.

По мнению психолога Дамиана Синайского, который дал интервью "Газете.Ru", выброс агрессии у людей в канун праздников вызван накопленным стрессом.

"Год прошел незаметно в текучке и суетливой спешке. Практически не было времени на близкое, тесное душевное общение. А тут грянули новогодние праздники-каникулы. Появляется очень много времени. И, конечно же, хочешь не хочешь – приходят мысли о прошедшем годе. Возникает чувство неудовлетворенности от несбывшихся планов и надежд. Накопившаяся внутренняя усталость, неудовлетворенность собой и собственной жизнью становится триггером внутренних давнишних обид на близких. Отрицательные мысли начинают провоцировать ощущения неудачника или неудачницы. В случае супружеской пары могут появляться внутренние суждения: "зачем я вышла замуж за этого неудачника?" – объяснил специалист.

Немаловажную роль в конфликтах, по его словам, играют и детские воспоминания о радостных ощущениях от Нового года, ожидания чуда, надежды и мечты. И во что это превратилось уже во взрослые годы? Неудивительно, что кто-то ощущает Новый год как еще один год, приближающий к старости. А это безысходное чувство уныния.

"А здесь большое количество алкоголя и какое-то неосознанное ощущение вседозволенности. Происходит внутреннее искажение, а значит, можно быть и агрессивным, и многие из нас "выпускают внутреннего зверя". Снимаются внутренние границы, сдерживающие факторы, и вуаля – мы уже внутри ссоры и конфликта", – отмечает психолог.

При этом, Синайский подчеркивает, что большинства конфликтов можно избежать. Для этого нужно регулярно культивировать в себе положительные эмоции, особенно накануне приближающегося Нового года.

"Кстати, умение генерировать свой внутренний настрой – это мощный "скил". Это качество запускает механизм "самосбывающегося пророчества". Условно, мое хорошее настроение влияет на близких, члены семьи также в хорошем настроении идут на работу или в школу. Условно, приходят вечером домой с хорошими результатами, мы содержательно и мило проводим время. На работе моя положительно излучаемая энергия вызывает симпатию у коллег и руководства", – резюмировал психолог.

Ранее астрологи дали советы о том, как не поссориться с близкими в период ретроградного Марса, который продлится с 7 декабря 2024 года по 24 февраля 2025 года.

Читайте также

Социальные сети, instagram, facebook, whatsapp, vkontakte, twitter, tiktok, инстаграм, фейсбук, вотсап, твиттер, контакт, вконтакте, тикток, телефон, мобильный интернет
Три числа несчастья: нумеролог перечислила счастливые номера мобильных телефонов
Как правильно ходить
Известная актриса рассказала, как правильно ходить
Гороскоп на сегодня
Потенциал дня высок: гороскоп на 5 декабря
Андрей Дюсупов
2024 год Новый год Психология Семья Отношения Праздники
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Председатель правления АО &quot;Казпочта&quot; Асель Жанасова
Глава "Казпочты" назвала свою зарплату
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
В семье Павла Прилучного пополнение
В семье Павла Прилучного пополнение
Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, зима, холод, мороз, снег
Когда в Алматы пойдет снег
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: