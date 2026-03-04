Виниры: проблемы на всю жизнь или спасение улыбки

Больше не нужно быть звездой Голливуда, чтобы ослеплять улыбкой окружающих. Достаточно одного визита к стоматологу, и на зубах появляются виниры. И вот отражение в зеркале улыбается белоснежной, симметричной, почти кинематографичной улыбкой, но насколько это опасно, – в материале Zakon.kz.

Последнее время лента соцсетей сверкает одинаковыми улыбками: белыми, ровными, будто отретушированными для фильма. Еще вчера ты спокойно пил кофе, а сегодня рассматриваешь свою эмаль под лампой и гуглишь "сколько стоят виниры?".

Но что это такое и насколько безопасно?

Давайте разбираться.

Виниры – это тонкие, почти невесомые пластинки, которые фиксируются на передней поверхности зубов и мгновенно меняют картинку улыбки. В эстетической стоматологии их используют как инструмент тонкой настройки: скорректировать форму, освежить цвет, замаскировать сколы, трещины или щели между зубами.

По сути, это как безупречно сшитый костюм на выступление, только для зубов. Все сидит идеально, подчеркивает достоинства и скрывает нюансы, о которых раньше хотелось умолчать.

Но насколько это нужно делать, вредит ли это "родным" зубам, – рассказал кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор и заведующим кафедрой ортодонтии Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Руслан Кульманбетов.

"Устанавливать виниры целесообразно в случаях некариозных поражений твердых тканей зубов, например при флюорозе (хроническое заболевание эмали). Это заболевание достаточно распространено на юге Казахстана, в Туркестанской и Жамбылской областях, а также в районах Шу и Мойынкум, где в воде повышено содержание фтора. При избытке фтора в период формирования зубов развивается поражение эмали и, в зависимости от степени выраженности, отбеливание может быть неэффективным", – рассказывает стоматолог.

С развитием технологий в мировой стоматологии виниры стали изготавливать разными способами и из разных материалов, от более простых до высокотехнологичных.

Самый доступный вариант – композитные виниры. Это бюджетное решение, которое стоматолог формирует прямо в кресле пациента из пломбировочного материала за одно посещение. Однако у них есть минусы: со временем они могут менять цвет под воздействием кофе, чая и других пищевых красителей, а также уступают по прочности и сроку службы более современным аналогам.

Более надежный вариант – керамические виниры, включая стеклокерамику, фарфоровые, а также конструкции на основе диоксида циркония (в быту их часто называют циркониевыми). Они не впитывают пигменты, не темнеют со временем, биосовместимы и служат значительно дольше. Такие виниры выглядят максимально естественно, но и стоят заметно дороже.

Эпидемия идеальной улыбки

Фото: pixels

Улыбка стала новым аксессуаром. Раньше хвастались сумками и часами, теперь зубами. Белоснежная, ровная, "как у звезды с красной дорожки", идеальная улыбка превратилась в символ статуса. Но где проходит грань между заботой о себе и слепым следованием тренду? Многие ставят виниры с надеждой, что они защитят зубы от кариеса. На это заблуждение, виниры сами по себе не делают зубы неуязвимыми.

"Это миф, кариес может появиться и под виниром. Чаще всего вторичный кариес развивается в пришеечной зоне и в межзубных промежутках, там, где может нарушаться краевое прилегание конструкции. Если край винира немного нависает или со временем происходит рецессия десны, образуется труднодоступная зона, где скапливается налет и формируется биопленка. По данным мета-анализов 2024–2025 годов, при хорошем уровне гигиены частота вторичного кариеса под винирами составляет около 1 – 3% в течение 10 лет. Однако при недостаточном уходе риск увеличивается в 3 – 5 раз", – поясняет врач Руслан Кульманбетов.

Виниры не защищают зубы от кариеса автоматически. Напротив, они требуют еще более тщательной и дисциплинированной гигиены. Желательно чистить зубы с использованием ирригатора, флосса и регулярной профессиональной чистки каждые 4 – 6 месяцев.

One way ticket

Нужно понимать, что установка виниров – процесс необратимый.

"Эмаль не восстанавливается и не "нарастает" обратно. Даже если снято всего 0,2 мм, этот слой уже потерян навсегда. Поэтому после установки виниров зуб всегда будет нуждаться в покрытии, вернуться полностью к "своим" зубам уже нельзя", – объясняет врач.

Поэтому нужно понимать, что установка виниров – решение на годы. Здесь нельзя просто "отрастить обратно" или записаться к другому мастеру, если вдруг пациент передумал. Это не каре после расставания с парнем. Импульсивно, драматично и с надеждой, что все быстро изменится, их устанавливать не стоит, – обратной дороги нет.

Какие риски и осложнения могут возникнуть после установки виниров:

Чувствительность зубов – оскомина, реакция на холод или жар. Обычно проходит со временем, но не всегда.

– оскомина, реакция на холод или жар. Обычно проходит со временем, но не всегда. Сколы и трещины виниров – нельзя грызть твердую пищу или использовать зубы как инструмент.

– нельзя грызть твердую пищу или использовать зубы как инструмент. Отклеивание винира – до этого может развиться деминерализация зуба.

– до этого может развиться деминерализация зуба. Проблемы с деснами – оголение или воспаление при хроническом травмировании, плохой гигиене или некачественной обточке зубов.

– оголение или воспаление при хроническом травмировании, плохой гигиене или некачественной обточке зубов. Кариес и осложнения возможны под виниром при недостаточной гигиене.

Самовнушение и погоня за трендами

Фото: pixels

Психологи, кстати, говорят, что улыбка – один из главных факторов привлекательности. Она влияет на уверенность, коммуникацию и даже карьерные возможности. Человек с ровными и белыми зубами чаще улыбается, а значит, выглядит открытым и успешным.

Но проблема в том, что мы все чаще сравниваем себя не с реальными людьми, а с отредактированными картинками в социальных сетях. И если зубы немного неровные или не идеально белые – это уже воспринимается как дефект. Хотя еще десять лет назад это было нормой.

Когда виниры действительно выход:

Выраженные сколы и трещины;

Сильная пигментация, не поддающаяся отбеливанию;

Врожденные дефекты формы зубов;

Последствия травм.

"Виниры – отличное решение, но только у опытного стоматолога и при правильных показаниях. Самая большая ошибка ставить их всем подряд без диагностики и обсуждения альтернатив. Если эмаль сохранена, гигиена на высоком уровне и нет перегрузок, виниры могут служить 10 и более лет и выглядеть лучше естественных зубов. Но если хоть один фактор риска игнорировать, пациент рано или поздно вернется с проблемами", – резюмирует стоматолог Руслан Кульманбетов.

Если человек долгие годы стеснялся своих зубов, прятал улыбку на фотографиях и прикрывал рот рукой, виниры могут стать настоящим шагом к свободе, моментом, когда хочется улыбаться без оглядки. Но если мотив только в том, чтобы соответствовать моде или не казаться "неидеальным", стоит сделать паузу и подумать, а нужно ли это на самом деле?

Парадокс современности в том, что мода циклична, а значит настанет время, когда естественность снова начнет цениться. Легкая асимметрия, живой оттенок эмали, маленькие особенности зубов – это не дефекты, а индивидуальность, которая делает улыбку настоящей.

Поэтому прежде чем бежать за медицинскими трендами, всегда спрашивайте себя: "это для меня или для лайков?" Помните, что иногда самый смелый шаг к красивой улыбке – сохранить свою.