Советы

Почему болит затылок и как быстро снять боль: объясняет невролог

головная боль, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 15:58 Фото: freepik
Боль в затылке может появляться из-за давления, стресса или проблем с шеей, но иногда она сигнализирует о более серьезных нарушениях. Невролог рассказал, какие причины встречаются чаще всего и что помогает облегчить состояние. Подробнее – читайте на Zakon.kz.

Боль в затылке – частая жалоба, но причины у нее могут быть разными: от банального перенапряжения до состояний, требующих лечения. Чтобы правильно справиться с болью, важно понять, что ее вызывает, объясняет невролог Алексей Королев порталу "Доктор Питер".

Одна из распространенных причин – повышенное давление. В этом случае сосуды испытывают нагрузку, и появляется давящая или пульсирующая боль. Если к ней добавляются головокружение или тошнота, лучше обратиться к врачу и проверить показатели.

Иногда источник проблемы – челюстной сустав. Нарушения прикуса или дисфункция височно-нижнечелюстного сустава могут давать длительную, тянущую боль, которая отдает в затылок и сохраняется месяцами.

Резкая, "стреляющая" боль, похожая на удар током, чаще связана с невралгией – поражением нервов, выходящих из шейного отдела. Приступы могут возникать внезапно и усиливаться при движении головы или даже прикосновении.

Боль в затылке может быть и проявлением мигрени. В этом случае она сопровождается тошнотой, чувствительностью к свету и звукам, а сам приступ длится от нескольких часов до суток и дольше.

Еще одна частая причина – проблемы с осанкой и шейным отделом позвоночника. Длительная работа за компьютером, остеохондроз или грыжи могут приводить к сдавливанию нервов и сосудов, вызывая постоянный дискомфорт.

Боль иногда появляется и после травм шеи, даже если они были давно. Со временем формируются изменения в тканях, которые могут давать о себе знать.

Кроме того, боль может "отдавать" в затылок при заболеваниях уха, горла или носа – например, при синусите или отите.

Нередко причина – мышечное напряжение. Так называемый миофасциальный синдром возникает из-за спазмов и триггерных точек в мышцах шеи и плеч. Это типично при сидячей работе, стрессе или переохлаждении.

Тактика лечения зависит от причины появления и выраженности боли. Но, несмотря на разнообразные причины, существуют простые способы, которые помогут справиться с болью:

  1. Отдых и релаксация. Врачи рекомендуют закрыть глаза и расслабиться. При приступах мигрени нужно убрать все источники света, так как он может быть раздражающим.
  2. Компресс. Приложите к затылку компресс на 15-20 минут. Холод поможет обезболить, а тепло – снять спазм. Однако важно помнить, что такие действия дают лишь временный эффект и относятся к методам симптоматической терапии.
  3. Массаж. Может помочь снять напряжение, это позволяет восстановить кровообращение, снять напряжение и облегчить боль.
  4. Правильная осанка. Следите за осанкой, особенно если вы много времени проводите за компьютером. Важно делать регулярные перерывы для разминки и зарядки.
  5. Физическая активность. Регулярные физические нагрузки помогают укрепить мышцы шеи и предотвратить боль.

Боль в затылке – это симптом, который не стоит игнорировать. Она может свидетельствовать о различных состояниях: от простых до серьезных. Если вы сталкиваетесь с этой проблемой, обратитесь к врачу, нужно провести полную диагностику – по ее результатам назначат лечение, отмечает специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее врач назвала главный фактор, который портит сон каждую ночь.

Читайте также
Почему у ответственных людей чаще болит голова, объяснила невролог
17:18, 03 июня 2025
Почему у ответственных людей чаще болит голова, объяснила невролог
Невролог назвал неожиданную причину головной боли
07:19, 10 мая 2023
Невролог назвал неожиданную причину головной боли
Почему нельзя терпеть головные боли
15:35, 01 октября 2024
Почему нельзя терпеть головные боли
