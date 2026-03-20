В какие дни апреля лучше не идти к парикмахеру

Известно, что после длительной зимы волосы нередко становятся более сухими, тонкими, могут электризоваться, выпадать и секутся. Даже при регулярном уходе весной им требуется дополнительное внимание, сообщает Zakon.kz.

Специалисты отмечают, что лунный календарь на апрель поможет выбрать подходящие дни для стрижки, окрашивания и домашних уходовых процедур.

Благоприятные дни

Как отмечено в публикации издания "АиФ", считается, что в эти даты лучше всего проводить кардинальные изменения – стрижки и окрашивание. Процедуры в такие дни способствуют более удачному результату: цвет ложится ровнее, а волосы выглядят более объемными и ухоженными.

2, 4, 9, 11, 18, 24, 25, 28, 30 апреля

Неблагоприятные дни

В эти периоды не рекомендуются эксперименты с волосами. Считается, что стрижка или окрашивание могут дать менее ожидаемый результат, а также повлиять на состояние и рост волос.

6, 13, 15, 17, 23 апреля

Нейтральные дни

Эти даты подходят для ухода и восстановительных процедур: масок, сывороток, увлажнения и питания волос. Также в такие дни можно аккуратно подровнять кончики без радикальных изменений.

1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 26, 27, 29 апреля

