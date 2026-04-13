Почему диеты не помогают: объяснение специалиста

Эндокринолог Анастасия Самойлова рассказала, почему многим людям не удается сбросить лишний вес, сообщает Zakon.kz.

В интервью aif.ru она отметила, что с наступлением весны многие стремятся быстро похудеть, однако добиться заметного результата удается лишь немногим. По словам врача, причина часто заключается не в недостатке силы воли, а в гормональных нарушениях – прежде всего инсулинорезистентности. При этом состоянии организм хуже реагирует на инсулин и начинает активнее накапливать жировые запасы.

Эксперт пояснила, что при повышенном уровне инсулина тело воспринимает происходящее как избыток энергии и продолжает откладывать жир даже при снижении калорийности рациона. В результате строгие диеты могут не только не помочь, но и дать обратный эффект: чем сильнее ограничения, тем активнее организм стремится сохранить запасы.

Самойлова подчеркнула, что эффективное снижение веса требует индивидуального подхода и консультации со специалистом. По ее словам, устойчивого результата можно добиться только при комплексной работе – с питанием, физической активностью, режимом сна и контролем гормонального фона.

