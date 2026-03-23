Советы

День общения, влияния и решений: гороскоп на 23 марта

выгул собаки, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 09:26 Фото: pixabay
Понедельник пройдет под знаком общения, влияния и принятия решений. Звезды указывают на важность диалогов, новых контактов и умения слышать других – именно через это могут открыться неожиданные возможности, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Сегодня в повседневных задачах Овен может действовать на автопилоте – настолько ловко у него будут получаться привычные дела! А вот на общение с людьми наоборот, уйдет немало времени и сил. День обостряет коммуникационные возможности Овна, заставляя его сегодня не просто общаться, а искать информацию в разговорах, прислушиваться к слухам, быть в курсе событий. Не исключено, что какой-то факт или слух даст ему в руки козырь, позволив этими событиями исподволь управлять.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Сегодня Тельца ждет много встреч – и запланированных, и внезапных – каждая из которых может оказаться не случайной. Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Особенно последних: звезды гороскопа говорят, что какие-то сегодняшние дела, слова или планы Тельца способны повлиять на его карьеру, положение в обществе и денежный доход. Правда, это влияние может быть не только со знаком «плюс», но и «минус», поэтому Тельцу необходимо тщательно взвешивать все свои слова.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Сегодня окружающие будут рассчитывать на поддержку Близнецов, и они вполне способны им ее оказать! День наделяет их уверенностью в себе и харизмой лидера, поэтому Близнецам следует приготовиться к тому, что люди будут спрашивать их совета по любым вопросам. И это правильно: сегодня их советы будут отличаться продуманностью, Близнецы способны ясно видеть суть вещей, а потому сумеют легко вычислить слабые места любого плана.

Рак (21 июня - 22 июля)

Сегодня Раку следует быть осторожнее с людьми, которые пытаются манипулировать им: в этот день их активность высока как никогда! Вообще, если есть такая возможность, звезды гороскопа советуют Раку провести день вдалеке от большого скопления народа, возможно даже за городом, в кругу самых близких людей. Иначе не исключено, что Рак окажется против воли втянут в какое-то чужое дело, которое в лучшем случае не принесет ему ничего. А в худшем – принесет проблемы.

Лев (23 июля - 22 августа)

Сегодня окружающим вряд ли стоит упирать на логику, если они хотят в чем-то убедить Льва. Он склонен принимать решения под воздействием эмоций, а главным аргументом станет его интуиция. Вообще, сегодня Лев настроен скорее на творческий, чем на деловой, лад. Там, где надо проявить фантазию, ему не будет равных, а сердца людей он сможет читать, как открытую книгу. Окружающим даже может показаться, что проницательный Лев – настоящий телепат.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Сегодня Дева способна привлечь на свою сторону полезных и нужных ей людей – если только она всерьез задастся этой целью. День наделяет ее всеми возможностями для того, чтобы завести прекрасные контакты в деловой сфере. Главное не сидеть, сложа руки. Дева сегодня должна сама выйти на нужных людей и начать разговор, ну а они обязательно поддадутся ее неотразимому обаянию.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Сегодня – отличный день для Весов! Им не грозит почувствовать себя одинокими, наоборот, окружающие будут буквально разрывать их на части. Возможно, разные люди пригласят их провести вечер в их компании, и Весам придется решать, кто для них интереснее! Вообще, сегодня Весы способны получить удовлетворение от любого общения с людьми, даже если это происходит в процессе работы. Особенно ярко они смогут проявить свою индивидуальность, находясь в группе, – такая уж особенность у этого дня!

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня Скорпион сумеет задействовать свои возможности для того, чтобы манипулировать окружающими! Это могут быть как прямые методы давления – такие как спор, приказ и т.д., так и тайные ниточки, за которые Скорпион способен исподволь дергать, чтобы получить нужный ему результат. В конце концов, Скорпион получит то, к чему он стремится, однако на это уйдет столько времени и сил, что победа его вряд ли сильно обрадует.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Сегодня, если у Стрельца намечается дискуссия или даже просто серьезный разговор, ему будет как никогда легко прислушаться к мнению другого человека. Стрелец сумеет посмотреть на ситуацию с точки зрения оппонента, и спор потеряет смысл. День обостряет дипломатические способности Стрельца, а заодно наделяет его мудростью, пониманием и способностью сопереживать. Это обеспечивает ему сегодня успех в переговорах и вообще любых делах, где нужно уметь общаться.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Сегодня удел Козерога – помогать окружающим, особенно близким. У Козерога может проснуться желание быть в курсе даже самых мелких событий в жизни какого-то человека, заботиться о нем и опекать. Если же у этого человека есть проблемы, Козерог способен терпеливо выслушать его, исполнить роль психоаналитика и помочь дельным советом. Главное, чтобы забота не переросла в навязчивость – для этого Козерогу сегодня необходимо немного сдерживать свой альтруистический порыв.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Сегодня Водолей настроен на борьбу, однако бороться ему будет не с кем: окружающие без боя готовы присудить ему победу! Более того, они с удовольствием пойдут за Водолеем, достаточно ему предложить какой-нибудь проект, требующий совместных усилий. Вообще, в любых мероприятиях с большим количеством народа Водолей сегодня будет чувствовать себя «на коне», а в роли организатора или миротворца ему просто не будет равных!

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам посвятить время решению проблем с близкими людьми – если, конечно, такие проблемы есть. Это окажется очень эффективным. Если обычно попытка разобраться заканчивается банальной ссорой и массой взаимных обид, то сегодня и Рыбы, и их близкие настроены на то, чтобы попытаться понять друг друга. Попробуйте завести разговор по душам – и вы удивитесь тому, что его поддержат и даже более того: охотно пойдут вам навстречу.

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

Ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые вырвутся из порочного круга неудач.

