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Стоит ли разводиться, если возникает такое желание спустя годы совместной жизни

Почему вдруг возникает желание развестись и стоит ли это делать, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 10:45 Фото: pixabay
У некоторых пар после многих лет семейной жизни возникает желание развестись. Почему это происходит, действительно ли стоит разводиться и как сохранить отношения, рассказала психолог Александра Метальникова, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, чем люди старше, тем чаще возникает мысль: "Все, хватит".

"Будто программа запускается сама собой. Иногда это родовые истории: "родители расстались, когда мне было столько же, сколько сейчас моему ребенку, и вот я ловлю себя на мысли о разводе на пустом месте". Страхи, как сорняки: нельзя кокетничать, муж уйдет, я плохая жена – приходится выкорчевывать их из подсознания", – пояснила эксперт интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Кроме того, люди часто проецируют на партнера свои "недоделки" и требуют, чтобы он их исправлял.

"А у него свои задачи. Мой муж, например, прекрасный отец, тонкой души человек, но ждать от него "огненных всплесков" не стоит. Нужно понимать: "Ты не виновата" и "Он не изменится". Кто-то мирится и думает: "Бог с ним, буду жить и с этим", а кто-то нет", – продолжила Метальникова.

Она также напомнила, что идеальных союзов не бывает. Настоящая любовь начинается после влюбленности, когда розовые очки спадают, и ты видишь человека реального – не принца, а живого, с его "недоборами".

"Семья – это сложное искусство. Не нужно терпеть, но и ждать невозможного не стоит. Мы годами учимся петь или владеть телом, а над отношениями – ни часа в неделю. Хотя это главный тренажер души – учиться распределять энергии так, чтобы и мне было счастливо, и мужу, и детям. Если не пройдешь уроки в паре – придется наверстывать в одиночку. Но если человек "более-менее подходящий" – это подарок", – добавила эксперт.

Брак, продолжила она, стоит сохранять в том случае, если есть уважение, общие смыслы и радость от совместной жизни.

"Если же внутри пустота или чувство, что это не ваш путь, не стоит сохранять. Главное – помнить: "он не изменится, ты не виновата". А выбор всегда за человеком", – заключила психолог.

Ранее психолог Кристина Тищенко рассказала, как распознать манипуляторов в отношениях и на работе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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