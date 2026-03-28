Как начать любить себя: рекомендации специалистов

Специалисты Московской психиатрический клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева рассказали, почему любовь к себе не возникает сама по себе и как ее можно сформировать.

По их словам, несмотря на кажущуюся простоту, многим людям сложно проявлять это чувство по отношению к себе. Формирование любви к себе требует внутренней работы и связано с рядом факторов – самооценкой, установками и опытом взаимоотношений с окружающими. При этом эксперты подчеркивают: речь не идет об эгоизме или самолюбовании.

Отмечается, что трудности часто формируются еще в детстве. Если человек рос в атмосфере постоянных требований или сравнений, он может усвоить установку, что любовь необходимо заслужить. Во взрослом возрасте это проявляется ощущением собственной недостаточности.

Также специалисты указывают, что распространено заблуждение, будто любовь к себе появляется после достижения определенных целей – успеха, внешней привлекательности или уверенности. Однако даже при наличии внешнего признания человек может продолжать испытывать внутреннюю пустоту. В этом контексте любовь к себе рассматривается не как награда, а как основа для развития.

Отдельное внимание уделяется принятию уязвимости. По мнению экспертов, способность признавать собственные ошибки, усталость или страх не свидетельствует о слабости, а, напротив, способствует внутренней свободе.

Кроме того, важную роль играют личные границы. Умение говорить "нет", учитывать собственные потребности и не игнорировать свое состояние рассматривается как проявление уважения к себе. В противном случае постоянное пренебрежение своими ресурсами может усиливать внутреннее обесценивание.

Специалисты добавляют, что любовь к себе – это не постоянное состояние, а процесс, в котором возможны периоды сомнений и внутренней критики.

Ранее психологи рассказали о том, почему возникают пугающие мысли и нормально ли это.