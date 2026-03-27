Опасная примета? Почему нельзя давать деньги вечером

Многие наверняка знают примету: ни в коем случае не давайте деньги после захода солнца. Она к нам пришла от бабушек, а бабушкам – от их бабушек. Примета пережила столетия не случайно, и за ней стоит не только мистика, но и вполне здравый смысл, сообщает Zakon.kz.

Откуда пошел один из самых стойких денежных запретов и почему люди соблюдают его по сей день, рассказал Life.ru.

Корни запрета уходят в те времена, когда с наступлением темноты жизнь в деревнях замирала. Люди переставали ходить за водой к колодцу, не выносили мусор, не давали ничего из дома соседям. Считалось, что после захода солнца начинается время темных сил, которые только и ждут, чтобы навредить человеку. Любое важное дело, начатое в потемках, обречено на провал.

Деньги в этой системе верований занимали особое место. Наши предки считали, что монеты и купюры несут в себе энергию дома, семьи и труда. Отдать их из рук в руки после заката означало буквально выпустить из дома благополучие, открыть дверь для бедности. А тот, кто просит в долг под покровом ночи, по поверью, невольно заключает сделку с нечистой силой. Именно так рассуждали наши прабабушки.

Что же случится, если нарушить запрет. Здесь поверья пророчат целый букет неприятностей. Во-первых, деньги, отданные после захода солнца, якобы никогда не вернутся обратно. Во-вторых, вместе с купюрами из дома "утечет" достаток, и финансовые трудности начнут преследовать вас одна за другой. В-третьих, того, кто берет в долг вечером, тоже ждут неприятности: полученные деньги не принесут ему ни пользы, ни радости.

За мистической составляющей этой приметы кроется вполне логичное объяснение. К вечеру человек устает, его внимание рассеивается, а решения становятся менее продуманными. Именно в такие моменты мы соглашаемся на то, на что утром ответили бы отказом. Друг просит крупную сумму, а вы, уставший после рабочего дня, машете рукой: "Ладно, бери". Утром вы бы десять раз подумали.

Есть и еще одна практическая сторона. В старину электричества не было, а при свече или лучине легко было ошибиться в подсчетах. К тому же передача денег в темноте привлекала воров, которые могли подстеречь и отобрать ценности. Так что запрет был не только мистической, но и практической мерой безопасности.

Когда еще лучше не одалживать

У предков был целый календарь денежных запретов. В понедельник деньги в долг не давали: считалось, что весь финансовый поток "растает" за неделю. Вторник тоже был неудачным днем для займов. Воскресенье – день отдыха, и деньги тоже должны "отдыхать". Лучшим днем для финансовых дел считалась среда. А еще внимательно следили за фазами луны: брали в долг на растущую, а возвращали – на убывающую.

Отдельная история – с передачей денег через порог. Порог в древней традиции считался границей между своим миром и чужим, между домом и внешним хаосом. Передать что-либо через эту черту означало нарушить защиту дома. Вот почему даже сегодня многие люди машинально приглашают курьера зайти внутрь, прежде чем расплатиться, хотя вряд ли помнят, откуда пошла эта привычка.

Что же делать, если деньги нужно отдать именно вечером? Предки придумали способ обойти запрет. Главное правило: не передавайте деньги из рук в руки. Положите купюры на любую поверхность (стол, полку, комод, можно даже на пол), а тот, кому они предназначены, пусть возьмет их сам через несколько секунд. Так разрывается прямой энергетический контакт и негативные последствия якобы не наступят.

Второй способ – современный и самый надежный. Переведите деньги на карту или банковский счет. Электронный перевод, по мнению знатоков примет, не попадает под действие старинного запрета. Ведь наши прабабушки говорили именно о наличных, о монетах и купюрах, которые можно потрогать руками. Цифры на экране смартфона в эту категорию не входят.

Можно сколько угодно смеяться над суевериями, но факт остается фактом: миллионы людей по-прежнему стараются не совершать денежных операций после захода солнца. И дело не только в страхе перед нечистой силой. Приметы про деньги выполняют важную психологическую функцию: они заставляют нас относиться к финансам осознанно, не принимать решений на эмоциях и не разбрасываться деньгами направо и налево.

По большому счету, не так уж важно, верите вы в мистическую силу этой приметы или нет. Совет "не давай денег вечером, подожди до утра" работает безотказно по одной простой причине: за ночь сиюминутное желание одолжить часто проходит. Утром человек смотрит на ситуацию свежим взглядом и нередко находит другое решение. А если деньги все-таки нужны, то утренняя сделка пройдет спокойнее, внимательнее и с меньшим количеством ошибок.

