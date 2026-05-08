Врач раскрыла неожиданную опасность популярной приметы с сиренью

сирень, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 19:10
По народным поверьям, найденная и съеденная пятилепестковая сирень гарантирует исполнение желания. Такой же "магией" многие наделяют четырехлистный клевер. Но российский врач-терапевт Надежда Чернышова раскрыла неожиданную опасность популярной приметы, сообщает Zakon.kz.

В беседе с aif.ru 8 мая 2026 года эксперт отметила, что все опасности от жевания пятилепестковой сирени, четырехлистного клевера и других травинок можно разделить на три группы:

  • первая – это химические, биохимические опасности,
  • вторая – аллергические,
  • третья – это сопутствующие загрязнения.
"Первая группа – это химическая и биохимическая опасность. Лепестки сирени содержат гликозид сиренгин, который может вызывать отравление, спазмы, боли в желудке. Особенно он опасен для детей, им достаточно совсем небольшого количества цветов, чтобы получить отравление", – рассказала Надежда Чернышова.

По ее словам, на лепестках сирени, на клевере может содержаться пыльца растений и фитонциды, которые могут вызвать аллергию.

"И третье. В меньшей степени на сирени, в большей степени на клевере и на других травинках могут содержаться химикаты, которыми обрабатывают, например, растения. Это могут быть пестициды или, например, соль тяжелых металлов и другие химические вещества, которые попадают на растения, если она растут недалеко от дороги, промышленных предприятий. То есть, можно получить вот такое еще отравление вредными химическими веществами", – заявила Надежда Чернышова.

Основную, как подчеркнула врач, опасность для тех, кто любит съесть сирень или клевер на удачу или просто пожевать сорванную травинку, представляют паразиты.

"Четырехлистный клевер и вообще все травинки могут стать причиной заражения яйцами глистов. Три самые опасные – это аскариды токсокары и эхинококк, из простейших – токсоплазмоз и лямблии. Этим всем можно заразиться, особенно в местах выгула собак. И с пылью, с ветром яйца глистов могут разноситься далеко и, наверное, даже попасть и на цветы сирени, в том числе. Так что все эти гельминты или паразитические черви очень опасны для здоровья человека, заражение может привести к очень серьезным последствиям. Так что лучше с этим не шутить", – объяснила Надежда Чернышова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Постоянно горячий смартфон может говорить об опасной скрытой причине

Ранее хирург Александр Умнов раскрыл неожиданную причину шума в ушах.

