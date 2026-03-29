Советы

Нутрициолог раскрыла способ сделать пшенку вкуснее еще до варки

каша, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2026 12:26 Фото: freepik
Пшено считают полезной, но недооцененной крупой. Нутрициолог рассказала, чем она полезна для организма и как подготовить ее перед варкой, чтобы убрать горечь и улучшить усвоение минералов, сообщает Zakon.kz.

Пшено содержит витамины группы B, магний, фосфор, железо, медь и кремний. Как рассказала нутрициолог Ольга Яблокова порталу "Доктор Питер", кремний участвует в формировании соединительной ткани, влияет на состояние кожи, волос, ногтей, суставов и сосудов. Фосфор поддерживает плотность костной ткани и зубной эмали, а витамины группы B участвуют в работе нервной системы.

Еще одна особенность пшена – отсутствие глютена. Поэтому пшенная каша относится к гипоаллергенным продуктам и при нормальной кислотности желудка и отсутствии обострений заболеваний ЖКТ обычно переносится хорошо. Нерастворимая клетчатка в составе крупы стимулирует перистальтику, поддерживает микрофлору кишечника и может снижать воспалительные процессы.

Кроме того, пшено богато магнием. Этот микроэлемент важен для нервной системы, сосудов, обмена веществ и уровня энергии. Как отметила специалист, 100 граммов продукта дают около 30% суточной потребности в магнии.

Также пшено содержит железо и медь, которые участвуют в кроветворении и влияют на эластичность мышц и сосудов. Антиоксиданты в его составе помогают поддерживать функции печени и почек, а невысокий гликемический индекс делает эту крупу подходящим вариантом для людей с нарушениями углеводного обмена.

Как готовить пшено

Пшено может немного горчить и хуже усваиваться из-за фитиновой кислоты. Поэтому перед варкой его лучше подготовить.

Со слов Яблоковой, крупу нужно хорошо промыть теплой водой до прозрачности – это уберет горечь. Затем залить водой (1:2) и оставить примерно на 8 часов. При желании можно добавить немного лимонного сока – это помогает снизить содержание фитиновой кислоты.

Ранее Zakon.kz писал о том, опасен ли аэрогриль и что в нем нельзя готовить.

Айсулу Омарова
