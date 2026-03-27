Статьи

Опасен ли аэрогриль и что в нем нельзя готовить

Еда, продукты, аэрогриль, советы, врачи, здоровье, диеты , фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 15:36 Фото: pixabay
Аэрогриль – это, безусловно, быстро и удобно. Однако, чем проще процесс приготовления еды, тем больше мифов вокруг него. Заручившись поддержкой нутрициолога, Zakon.kz разбирался в плюсах и минусах прогрессивной техники.

Аэрогриль человеку – друг?

Однозначно – да. По крайней мере, на фоне куда более привычной нашему человеку сковороды с кипящим маслом. Но есть нюансы.

Как сберечь полезное

"Принцип аэрогриля в том, что еда готовится благодаря циркуляции горячего воздуха. Да, это быстрее, но важно все-таки не гнаться за скоростью и контролировать температуру, чтобы сохранить полезные свойства пищи и не создать предпосылок для возникновения канцерогенов. В аэрогриле еду тоже можно переготовить", – предупреждает нутрициолог, превентивный эндокринолог Лилия Карпусевич.

В чем опасность этого самого "пере"? Есть такой процесс, как денатурация белка – изменение структуры под воздействием внешних факторов. Процесс этот естественный и сам по себе небезобразный.

"Однако, если пища готовится длительно, при высокой температуре, особенно на белковых продуктах может образоваться корка. Пригоревшие блюда лучше не есть – они канцерогенны. Провоцируют хронический воспалительный процесс в кишечнике, а хронический воспалительный процесс в дальнейшем может привести к онкологии. В частности, обычно при жарке при температуре выше 120°С, образуется акриламид – особое химическое соединение. Чаще всего это соединение можно встретить в продуктах, которые жарятся во фритюре, – обожаемая многими картошка фри, сильно зажаренные тосты и т.д. Поэтому температурный режим важен, даже если вы пользуетесь аэрогрилем", – говорит врач.

Составляем меню

Для приготовления в аэрогриле идеально подходят те вкусности, которые обычно подразумевают большое количества масла или соуса. К примеру, рыба, мясо или курица. Вдобавок неплохо запекать овощи.

"Такое приготовление без масла помогает снизить уровень канцерогенов в пище, добиться, чтобы белок и жиры не меняли структуру и не влияли на развитие онкологии. Плюс сокращается количество трансжиров. Еще одно преимущество аэрогриля – мы можем сократить количество получаемых калорий из пищи за счет отказа от масла. Это порадует как людей, испытывающих проблемы с желудочно-кишечным трактом, так и просто следящих за фигурой. Другое дело, что выбирать нужно качественное устройство из дорогих, нетоксичных материалов. Старайтесь ориентироваться на проверенные бренды", – советует нутрициолог.

Несовместимы с модной техникой супы, каши и сложносочиненные блюда вроде лазаньи. Только это вопрос не вреда, а скорее, бесполезности: супу необходим процесс кипячения, а крупа пересохнет. Для них используйте мультиварку. Хотя сгодится и старая-добрая кастрюля.

Сколь бы ни были полезными яства, чувство меры не должно изменять едоку. Советы о том, как бороться с перееданием, ранее дал диетолог.

Ирина Мишура
Читайте также
Кому и чем опасен автомобильный подогрев сидений
18:44, 05 ноября 2025
Кому и чем опасен автомобильный подогрев сидений
В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься
14:39, 15 ноября 2023
В Алматы пришел гонконгский грипп: чем опасен и как уберечься
Как избавиться от лишнего веса, не отказываясь от еды
09:29, 16 сентября 2024
Как избавиться от лишнего веса, не отказываясь от еды
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
16:31, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
16:21, Сегодня
"Шахтёр" расстался с Дмитрием Огаем
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
15:50, Сегодня
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
15:19, Сегодня
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
