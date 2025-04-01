Кому посвящено 1 апреля, показали в зоопарке Алматы

1 апреля – не только всемирный день смеха, но и Международный день птиц. Об этом напомнили в зоопарке Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в организации, этот праздник посвящен проблемам пернатых: их незаконной добыче и истреблению отдельных видов, а также постепенному вымиранию.

"Птицы не только украшают природу своим пением и яркими красками, но и играют важную роль в экосистеме: опыляют растения, распространяют их семена, регулируют численность насекомых, грызунов и т. д. В мире насчитывается более 11 000 видов пернатых, и исчезновение любого из них нанесет непоправимый ущерб всей экосистеме, в которой мы существуем. В Красную книгу с каждым годом вносится все больше видов птиц, сейчас каждый 6-й из них находится под угрозой исчезновения", – рассказали в зоопарке.

О том, какие редкие виды животных, обитающих в зоопарке Алматы, являются участниками специальной Европейской программы, можно почитать здесь.