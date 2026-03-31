Любящие полежать и ничего не делать люди оказались магнитом богатства и удачи по фэншуй
Фэншуй (в переводе "ветер и вода") – древняя даосская практика символической организации пространства, направленная на поиск благоприятных потоков энергии Ци для улучшения качества жизни. Согласно ей, чтобы обеспечить гармонию и процветание, не следует беспокоить людей, любящих поваляться.
Об этом рассказал астролог и спиритуалист И Нань.
"У вас есть дома любитель полежать? Подождите называть их ленивыми. На самом деле они могут быть тайным талисманом вашей семьи, приносящим удачу. Это не лень, это то, что я называю человеческим фэншуй", – приводит Daily Mail его слова.
Специалист по китайской метафизике объяснил, что эти люди "впитывают энергию и притягивают в дом хорошие вибрации", когда лежат.
"На самом деле для этого требуется много энергии. Вот почему им так часто нужно отдыхать и набираться сил", – продолжил И Нань.
Поэтому он советует не жаловаться на таких людей: "Каждую минуту, пока они лежат, они незаметно помогают вашему дому привлекать богатство и удачу".
Но, конечно, нужно помнить, что это не научное мнение.
