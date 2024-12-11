Какие кошки приносят удачу

Коты обходят собак по популярности. Счастливые обладатели котиков уверены, что сохранять благополучие помогают кошки пяти пород, именно они считаются талисманами и приносят счастье, удачу и богатство, сообщает Zakon.kz.

Као-мани

Као-мани – редкая и грациозная порода, выделяющаяся ослепительно белой шерстью и выразительными голубыми глазами. У некоторых представителей встречается гетерохромия: один глаз голубой, а другой – зеленый или янтарный.

Фото: pixabay

В Таиланде као-мани наделяют статусом национального достояния. В древности их считали символом удачи, а кража таких кошек строго каралась. Сегодня эти кошки остаются популярными среди тех, кто хочет привлечь в свою жизнь счастье.

Корат

Корат – это кошка с нежным серо-голубым окрасом и большими зелеными глазами, словно наполненными мудростью. Эта порода, известная своим спокойствием, не переносит шума и любит уединение.

Фото: pixabay

В тайской культуре кората дарят на свадьбу как символ удачи и гармонии. Его голова в форме перевернутого сердца ассоциируется с любовью и счастьем, а его присутствие, по поверьям, приносит в дом благополучие.

Сиамская кошка

Сиамская кошка с ее элегантным кремовым окрасом и выразительными глазами давно завоевала сердца ценителей изящества. Несмотря на свою независимость, она преданна хозяину, но может надолго запомнить обиды.

Фото: pixabay

В Таиланде считается, что сиамская кошка с кремовым или "колор-пойнт" окрасом способна дарить владельцу долголетие, здоровье и успех. Она становится идеальным спутником для активных людей и помогает сохранять гармонию в жизни.

Тайская кошка

Среди представителей этой породы выделяются миндалевидные голубые глаза, которые, как считают, способны заглянуть в самую душу. Тайская кошка выбирает сильного лидера в доме, но проявляет любовь ко всем членам семьи. Она, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", приносит гармонию, охраняет покой и благополучие своего дома.

Японский бобтейл

Эти кошки с уникальными короткими хвостами напоминают об известных статуэтках манэки-нэко, которые в Японии считаются символами счастья. Особенно ценятся бобтейлы с черно-рыжим пятнистым окрасом. Они ласковы с домочадцами и всегда готовы дарить тепло и радость.

Фото: wikimedia

В японской культуре верят, что японский бобтейл способен принести владельцу успех и благополучие. Их игривость и дружелюбие делают их любимцами многих семей.

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