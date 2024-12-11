#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
508.05
534.82
5.06
Советы

Какие кошки приносят удачу

Сиамская кошка, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:36 Фото: pixabay
Коты обходят собак по популярности. Счастливые обладатели котиков уверены, что сохранять благополучие помогают кошки пяти пород, именно они считаются талисманами и приносят счастье, удачу и богатство, сообщает Zakon.kz.

Као-мани

Као-мани – редкая и грациозная порода, выделяющаяся ослепительно белой шерстью и выразительными голубыми глазами. У некоторых представителей встречается гетерохромия: один глаз голубой, а другой – зеленый или янтарный.

Као-мани, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:36

Фото: pixabay

В Таиланде као-мани наделяют статусом национального достояния. В древности их считали символом удачи, а кража таких кошек строго каралась. Сегодня эти кошки остаются популярными среди тех, кто хочет привлечь в свою жизнь счастье.

Корат

Корат – это кошка с нежным серо-голубым окрасом и большими зелеными глазами, словно наполненными мудростью. Эта порода, известная своим спокойствием, не переносит шума и любит уединение.

Корат, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:36

Фото: pixabay

В тайской культуре кората дарят на свадьбу как символ удачи и гармонии. Его голова в форме перевернутого сердца ассоциируется с любовью и счастьем, а его присутствие, по поверьям, приносит в дом благополучие.

Сиамская кошка

Сиамская кошка с ее элегантным кремовым окрасом и выразительными глазами давно завоевала сердца ценителей изящества. Несмотря на свою независимость, она преданна хозяину, но может надолго запомнить обиды.

Тайская кошка, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:36

Фото: pixabay

В Таиланде считается, что сиамская кошка с кремовым или "колор-пойнт" окрасом способна дарить владельцу долголетие, здоровье и успех. Она становится идеальным спутником для активных людей и помогает сохранять гармонию в жизни.

Тайская кошка

Среди представителей этой породы выделяются миндалевидные голубые глаза, которые, как считают, способны заглянуть в самую душу. Тайская кошка выбирает сильного лидера в доме, но проявляет любовь ко всем членам семьи. Она, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", приносит гармонию, охраняет покой и благополучие своего дома.

Японский бобтейл

Эти кошки с уникальными короткими хвостами напоминают об известных статуэтках манэки-нэко, которые в Японии считаются символами счастья. Особенно ценятся бобтейлы с черно-рыжим пятнистым окрасом. Они ласковы с домочадцами и всегда готовы дарить тепло и радость.

Японский бобтейл, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:36

Фото: wikimedia

В японской культуре верят, что японский бобтейл способен принести владельцу успех и благополучие. Их игривость и дружелюбие делают их любимцами многих семей.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:36
Пять пород кошек, которые обожают сидеть на руках
, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 10:36

Кошки часто ложатся спать или просто вздремнуть на вещи хозяина. Делают они это не просто так. На это есть как минимум три причины: их озвучил ветеринарный врач.

Также, если вы решили завести кота, который станет ручным питомцем, присмотритесь к следующим породам. Сфинкс, рэгдолл, русская голубая и шотландская вислоухая вошли в список самых общительных кошек. Эти породы любят людей и демонстрируют стремление к тактильному контакту.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Астрологический прогноз на 11 декабря
Советы
04:20, 11 декабря 2024
Астрологический прогноз на 11 декабря
Почему опасно носить зимой угги
Советы
01:56, 11 декабря 2024
Почему опасно носить зимой угги
Какие продукты ускоряют процесс старения
Советы
22:53, 10 декабря 2024
Какие продукты ускоряют процесс старения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: