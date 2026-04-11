Как испечь полезный кулич к Пасхе
Так, по словам нутрициолога Ольги Яблоковой, привычные белая мука и рафинированный сахар быстро повышают уровень глюкозы в крови. Белая мука почти не имеет клетчатки, поэтому такой продукт переваривается быстро, но при этом вызывает резкий инсулиновый отклик и провоцирует чувство голода через короткий промежуток времени. В результате вы получаете тяжесть в животе без долговременного насыщения.
Цельнозерновая мука работает иначе. В ней остаются оболочки зерна, а значит, больше клетчатки, витаминов группы B, магния, цинка и других полезных веществ. Клетчатка замедляет всасывание сахара, делает выпечку более сытной и снижает гликемическую нагрузку.
Но в приготовлении с такой мукой есть важный момент: если использовать только ее, кулич может стать чересчур плотным и сухим. Поэтому лучше использовать микс из разной муки, чтобы получить нужную текстуру.
Чтобы сделать кулич еще полезнее, специалист советует заменить не только муку, но и жировую составляющую – например, использовать кокосовое масло. Можно также добавить немного йогурта, пишет "Доктор Питер".
Сахар меж тем лучше заменить аллюлозой – она сладкая, но при этом куда менее калорийная.
Рецепт полезного цельнозернового кулича
Ингредиенты на два небольших кулича:
- Цельнозерновая пшеничная мука – 220 г
- Овсяная мука – 80 г
- Миндальная мука – 40 г
- Теплое молоко – 180 мл
- Яйца – 2 шт.
- Кокосовое масло или масло гхи – 60 г
- Аллюлоза – 80-100 г
- Сухие дрожжи – 7 г
- Цедра одного апельсина или лимона
- Изюм – 50 г
- Курага – 30-40 г
- Орехи – 30 г
- Натуральный йогурт – 1-2 ст. л. по необходимости
- Щепотка соли
- Ваниль – по вкусу
Приготовление
Смешать молоко, дрожжи и одну чайную ложку аллюлозы. Оставить на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Затем в отдельной миске взбить яйца, оставшуюся аллюлозу, соль, ваниль, растопленное масло и цедру. После этого соединить обе массы.
Дальше постепенно добавлять все виды муки. Тесто должно получиться мягким, эластичным и чуть липким, но не жидким. Если оно выходит слишком густым, можно добавить немного молока или йогурта. В конце вмешать промытые и высушенные сухофрукты и орехи.
Готовое тесто накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. Оно должно увеличиться примерно вдвое. Затем разложить его по формам, заполняя их не больше чем наполовину, и дать еще постоять 30-40 минут.
Выпекать при температуре 170-175 градусов 30-40 минут в зависимости от размера формы. Готовность лучше проверять деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. После выпечки куличи нужно остудить на решетке, чтобы нижняя часть не отсырела.
А ранее Zakon.kz собрал топ-5 удачных рецептов куличей. Здесь все – от классики до необычных цитрусовых ноток.