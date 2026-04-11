Как испечь полезный кулич к Пасхе

Классический пасхальный кулич делается на основе обычной муки, однако, если заменить ее цельнозерновой, продукт получится куда полезнее и менее калорийным, сообщает Zakon.kz.

Так, по словам нутрициолога Ольги Яблоковой, привычные белая мука и рафинированный сахар быстро повышают уровень глюкозы в крови. Белая мука почти не имеет клетчатки, поэтому такой продукт переваривается быстро, но при этом вызывает резкий инсулиновый отклик и провоцирует чувство голода через короткий промежуток времени. В результате вы получаете тяжесть в животе без долговременного насыщения.

Цельнозерновая мука работает иначе. В ней остаются оболочки зерна, а значит, больше клетчатки, витаминов группы B, магния, цинка и других полезных веществ. Клетчатка замедляет всасывание сахара, делает выпечку более сытной и снижает гликемическую нагрузку.

Но в приготовлении с такой мукой есть важный момент: если использовать только ее, кулич может стать чересчур плотным и сухим. Поэтому лучше использовать микс из разной муки, чтобы получить нужную текстуру.

Чтобы сделать кулич еще полезнее, специалист советует заменить не только муку, но и жировую составляющую – например, использовать кокосовое масло. Можно также добавить немного йогурта, пишет "Доктор Питер".

Сахар меж тем лучше заменить аллюлозой – она сладкая, но при этом куда менее калорийная.

Рецепт полезного цельнозернового кулича

Ингредиенты на два небольших кулича:

Цельнозерновая пшеничная мука – 220 г

Овсяная мука – 80 г

Миндальная мука – 40 г

Теплое молоко – 180 мл

Яйца – 2 шт.

Кокосовое масло или масло гхи – 60 г

Аллюлоза – 80-100 г

Сухие дрожжи – 7 г

Цедра одного апельсина или лимона

Изюм – 50 г

Курага – 30-40 г

Орехи – 30 г

Натуральный йогурт – 1-2 ст. л. по необходимости

Щепотка соли

Ваниль – по вкусу

Приготовление

Смешать молоко, дрожжи и одну чайную ложку аллюлозы. Оставить на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали работать. Затем в отдельной миске взбить яйца, оставшуюся аллюлозу, соль, ваниль, растопленное масло и цедру. После этого соединить обе массы.

Дальше постепенно добавлять все виды муки. Тесто должно получиться мягким, эластичным и чуть липким, но не жидким. Если оно выходит слишком густым, можно добавить немного молока или йогурта. В конце вмешать промытые и высушенные сухофрукты и орехи.

Готовое тесто накрыть и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа. Оно должно увеличиться примерно вдвое. Затем разложить его по формам, заполняя их не больше чем наполовину, и дать еще постоять 30-40 минут.

Выпекать при температуре 170-175 градусов 30-40 минут в зависимости от размера формы. Готовность лучше проверять деревянной шпажкой, она должна выходить сухой. После выпечки куличи нужно остудить на решетке, чтобы нижняя часть не отсырела.

