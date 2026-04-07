Секрет интернет-юмора: почему мемы действуют на психику

простой способ улучшить настроение, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 19:19 Фото: freepik
Психолог Татьяна Голдман заявила о том, что мемы могут уменьшать уровень тревоги и улучшать эмоциональное состояние благодаря особенностям психики, сообщает Zakon.kz.

"Известиям" она рассказала, что влияние мемов связано с когнитивной разрядкой: человек распознает неожиданный смысл шутки, что помогает снизить внутреннее напряжение.

"Юмор, особенно самоирония, позволяет смягчить переживания и понять, что подобные ситуации знакомы не только тебе", – отметила Голдман.

По ее словам, при просмотре мемов активируется система вознаграждения, сопровождаемая выработкой дофамина и эндорфинов. Это обеспечивает быстрый эмоциональный отклик и кратковременное улучшение настроения.

Также важен механизм психологической дистанции: человек может отстраниться от собственной ситуации и воспринимать ее менее остро. Мемы создают ощущение общего опыта, показывая, что другие сталкиваются с похожими трудностями, что уменьшает чувство одиночества.

"Юмор не устраняет источник стресса, а лишь временно облегчает его проявления", – подчеркнула психолог.

Для длительного эффекта Голдман советует сочетать мемы с полноценным отдыхом, физической активностью, живым общением и развитием навыков саморегуляции.

Ранее ученые обнаружили эмоцию, которую испытывают только умные люди.

