Секрет интернет-юмора: почему мемы действуют на психику
"Известиям" она рассказала, что влияние мемов связано с когнитивной разрядкой: человек распознает неожиданный смысл шутки, что помогает снизить внутреннее напряжение.
"Юмор, особенно самоирония, позволяет смягчить переживания и понять, что подобные ситуации знакомы не только тебе", – отметила Голдман.
По ее словам, при просмотре мемов активируется система вознаграждения, сопровождаемая выработкой дофамина и эндорфинов. Это обеспечивает быстрый эмоциональный отклик и кратковременное улучшение настроения.
Также важен механизм психологической дистанции: человек может отстраниться от собственной ситуации и воспринимать ее менее остро. Мемы создают ощущение общего опыта, показывая, что другие сталкиваются с похожими трудностями, что уменьшает чувство одиночества.
"Юмор не устраняет источник стресса, а лишь временно облегчает его проявления", – подчеркнула психолог.
Для длительного эффекта Голдман советует сочетать мемы с полноценным отдыхом, физической активностью, живым общением и развитием навыков саморегуляции.
