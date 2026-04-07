Породы кошек, которые впечатляют внешностью диких хищников

Любители экзотики часто мечтают о питомце, который напоминает диких животных. Именно для них селекционеры вывели несколько гибридных пород, сохранивших грацию и окрас своих диких предков, сообщает Zakon.kz.

Однако, как отмечают специалисты, такие кошки требуют особого ухода из-за генетических особенностей и высокого уровня энергии.

Саванна

Саванна – это гибрид домашней кошки и африканского сервала. Она унаследовала от дикой кошки длинные ноги, выступающие лопатки и пятнистый окрас. Породу делят на поколения по степени родства с сервалом: особи первой генерации самые крупные и максимально похожи на диких кошек. В некоторых странах владение ими без лицензии запрещено. Саванны активны, любят воду и во многом ведут себя как собаки.

Чаузи

Эта порода возникла от диких камышовых котов, которые обитали на берегах Нила, и абиссинских кошек. Чаузи отличаются крупным, атлетичным телом с широкой грудью. Самым ценным окрасом считается черно-серебристый тикированный – он придает кошке сходство с настоящим хищником. От диких предков, как говорится в публикации издания РБК Life, чаузи унаследовали укороченный кишечник, поэтому им необходим рацион из натурального мяса.

Бенгальская кошка

Бенгалы произошли от азиатской леопардовой кошки. Их отличительная особенность – уникальные отметины: двухцветные розетки или мраморные завитки, что делает их похожими на миниатюрных ягуаров. Несмотря на "дикую кровь", бенгалы дружелюбны, но сохраняют охотничий инстинкт, активность и любопытство, поэтому им требуется пространство для игр.

Тойгер

Название породы сочетает слова toy (игрушка) и tiger (тигр). Для создания тойгеров использовали бенгалов, домашних полосатых кошек и уличного кота из Индии с уникальным узором на голове. В результате появились крепкие кошки с золотистым окрасом и темными вертикальными полосами. При ходьбе они опускают хвост и ставят лапы так, что походка напоминает движения настоящих диких кошек.

Бомбейская кошка

Целью селекции было создать миниатюрную копию черного индийского леопарда с покладистым характером. Для этого скрещивали бурманских кошек соболиного окраса и черных американских короткошерстных. Бомбеи имеют гладкую черную шерсть и янтарные глаза, а главное – сильную привязанность к людям и любовь к тактильному контакту.

Пиксибоб

Пиксибобы напоминают североамериканскую рыжую рысь. Они произошли от дикого короткохвостого кота и домашних кошек. Хищный вид создают мощное тело, грушевидная голова, кисточки на ушах и глубоко посаженные глаза. Особенность породы – короткий гибкий хвост. При ходьбе пиксибобы покачиваются, словно лесные звери, но при этом отличаются умом и преданностью хозяину.

