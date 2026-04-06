Советы

Три похожие породы кошек, которые легко перепутать

кот, животное, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 10:32 Фото: Zakon.kz
Любители кошек нередко путают британских и шотландских питомцев – у них действительно много общего: густая "плюшевая" шерсть, округлая мордочка и мягкий взгляд. Но если присмотреться, отличий достаточно – от строения тела до характера, сообщает Zakon.kz.


Британская короткошерстная

Эти кошки выглядят как настоящие плюшевые медведи. У них мощное телосложение, широкая грудь и крепкий костяк, из-за чего они кажутся крупными и немного приземистыми. Уши слегка наклонены в стороны, хвост – толстый и не слишком длинный.

По характеру британцы независимы: они не требуют постоянного внимания, спокойно остаются одни и редко просятся на руки. Зато любят находиться рядом с хозяином – просто тихо лежать поблизости.

Шотландская прямоухая

Скоттиш-страйты очень похожи на британцев, но более изящные и легкие. Их уши стоят прямо, без наклона, а хвост длинный и гибкий, сужающийся к концу.

По темпераменту это дружелюбные и спокойные кошки. Они легче идут на контакт, могут следовать за хозяином по дому и даже поддаются простому обучению. При этом, как и британцы, не слишком навязчивы.

Фото: wikipedia

Шотландская вислоухая

Главная "фишка" этой породы – маленькие уши, плотно прижатые к голове. Внешне они тоже напоминают британцев, но характер у них заметно отличается.

Скоттиш-фолды, как сказано в публикации издания РБК Life, очень привязаны к людям и плохо переносят одиночество. Им важно внимание, общение и игры. Эти кошки остаются активными даже во взрослом возрасте, поэтому с ними точно не будет скучно.

Фото: pexels

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 10:32
Ветеринар назвала 7 признаков, что кошка вас любит, даже если кажется равнодушной

Немного ранее директор российского Ветеринарного центра стерилизации и хирургии Кристина Никитина рассказала, как часто нужно мыть кошку.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
