Три похожие породы кошек, которые легко перепутать
Британская короткошерстная
Эти кошки выглядят как настоящие плюшевые медведи. У них мощное телосложение, широкая грудь и крепкий костяк, из-за чего они кажутся крупными и немного приземистыми. Уши слегка наклонены в стороны, хвост – толстый и не слишком длинный.
По характеру британцы независимы: они не требуют постоянного внимания, спокойно остаются одни и редко просятся на руки. Зато любят находиться рядом с хозяином – просто тихо лежать поблизости.
Шотландская прямоухая
Скоттиш-страйты очень похожи на британцев, но более изящные и легкие. Их уши стоят прямо, без наклона, а хвост длинный и гибкий, сужающийся к концу.
По темпераменту это дружелюбные и спокойные кошки. Они легче идут на контакт, могут следовать за хозяином по дому и даже поддаются простому обучению. При этом, как и британцы, не слишком навязчивы.
Фото: wikipedia
Шотландская вислоухая
Главная "фишка" этой породы – маленькие уши, плотно прижатые к голове. Внешне они тоже напоминают британцев, но характер у них заметно отличается.
Скоттиш-фолды, как сказано в публикации издания РБК Life, очень привязаны к людям и плохо переносят одиночество. Им важно внимание, общение и игры. Эти кошки остаются активными даже во взрослом возрасте, поэтому с ними точно не будет скучно.
Фото: pexels
Немного ранее директор российского Ветеринарного центра стерилизации и хирургии Кристина Никитина рассказала, как часто нужно мыть кошку.