Советы

Почему витамины не работают: врач назвал главные ошибки

Почему нельзя запивать железо кофе и чаем, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 23:43
Доктор Амир Хан рассказал, как правильно принимать пищевые добавки и в какое время суток они лучше усваиваются. По словам специалиста, от времени приема витаминов и минералов напрямую зависит их эффективность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mirror, препараты железа рекомендуется принимать утром натощак вместе с витамином С, который способствует лучшему усвоению вещества. При этом он предупредил, что сочетать железо с чаем, кофе или магнием не стоит, поскольку это может снизить его эффективность.

Для улучшения усвоения железа специалист посоветовал запивать добавку водой или, например, апельсиновым соком, богатым витамином С.

После этого, во время завтрака или обеда, врач рекомендует принимать жирорастворимые витамины и добавки. К ним относятся витамин D, омега-3, а также витамины A, E и K, которые лучше усваиваются вместе с пищей.

Отдельно доктор Амир Хан рассказал о магнии. По его словам, эту добавку лучше принимать вечером — примерно за один-два часа до сна, так как магний помогает расслабиться и может положительно влиять на качество сна.

При этом креатин, как отметил специалист, не требует строгого времени приема и может употребляться в любое время суток.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее онколог рассказал о мерах профилактики рака кожи и напомнил о вреде ультрафиолетового излучения, особенно для людей пожилого возраста.

