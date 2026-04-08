Названы скрытые признаки конца отношений

Расставание редко бывает внезапным – обычно ему предшествует ряд тревожных сигналов. Эксперт объяснила, почему эмоциональное отчуждение становится точкой невозврата и как экологично завершить союз.

Психолог Лалитаа Суглани в беседе с Metro рассказала, какие признаки могут говорить о том, что пара переживает финальную стадию разрыва.

Одним из ключевых сигналов специалист называет нарастающее чувство отчуждения. Партнер перестает восприниматься как близкий человек, исчезает эмоциональная связь, а попытки вернуть прежнюю близость оказываются безуспешными.

"Возможно, он больше не кажется вам приоритетом в жизни, а попытки восстановить интимные отношения заканчиваются неудачей. Расстояние между вами перестает казаться проблемой, и связь разрушается", – отмечает Суглани.

Еще одним тревожным признаком становится утрата общих ценностей и целей. По словам психолога, в таких отношениях партнер все чаще воспринимается не как осознанный выбор, а как обязательство. Совместное время перестает приносить радость, а прежняя эмоциональная теплота постепенно исчезает.

Говоря о том, как завершить отношения с наименьшими потерями, Суглани советует не избегать откровенного разговора. Она рекомендует использовать так называемые "я-высказывания", чтобы честно, но без обвинений обозначить свои чувства.

Например: "Я чувствую, что мы отдалились друг от друга" или "Я не счастлива рядом с тобой".

Психолог подчеркивает, что в такой момент естественны сильные эмоции: от грусти до гнева, однако важно сохранять уважение к партнеру и твердость в принятом решении.

