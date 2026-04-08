Яйца на Пасху могут серьезно навредить печени и почкам

Эндокринолог Анна Одерий предупредила о возможных последствиях злоупотребления яйцами во время пасхальных праздников, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с Лентой.ру врач отметила, что переедание яиц, особенно в сочетании с жирной пищей, может привести к тяжести в желудке, вздутию и общему дискомфорту.

По словам специалиста, эта проблема особенно актуальна после длительного поста, когда организм адаптирован к более легкой пище. Она также подчеркнула, что люди с хроническими заболеваниями печени или почек должны употреблять яйца с осторожностью, так как продукт увеличивает нагрузку на эти органы.

"Важно понимать, что сами по себе яйца – питательный и безопасный продукт. Однако, как и в случае с любой пищей, значение имеет не только качество, но и количество, а также общий контекст питания", – объяснила Одерий.

Врач добавила, что важнее следить не только за количеством яиц, но и за общей калорийностью рациона. Даже допустимые продукты при переедании могут негативно сказаться на самочувствии и привести к лишнему весу.

Ранее мы сообщали, сколько кулича можно съесть за раз.