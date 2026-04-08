#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
475.31
555.54
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Советы

Яйца на Пасху могут серьезно навредить печени и почкам

Освящение куличей Пасха, пасхальный кекс, пасхальная служба, кулич, куличи, пасхальные яйца, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 00:49
Эндокринолог Анна Одерий предупредила о возможных последствиях злоупотребления яйцами во время пасхальных праздников, сообщает Zakon.kz.

В разговоре с Лентой.ру врач отметила, что переедание яиц, особенно в сочетании с жирной пищей, может привести к тяжести в желудке, вздутию и общему дискомфорту.

По словам специалиста, эта проблема особенно актуальна после длительного поста, когда организм адаптирован к более легкой пище. Она также подчеркнула, что люди с хроническими заболеваниями печени или почек должны употреблять яйца с осторожностью, так как продукт увеличивает нагрузку на эти органы.

"Важно понимать, что сами по себе яйца – питательный и безопасный продукт. Однако, как и в случае с любой пищей, значение имеет не только качество, но и количество, а также общий контекст питания", – объяснила Одерий.

Врач добавила, что важнее следить не только за количеством яиц, но и за общей калорийностью рациона. Даже допустимые продукты при переедании могут негативно сказаться на самочувствии и привести к лишнему весу.

Ранее мы сообщали, сколько кулича можно съесть за раз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Читайте также
Как выбрать кулич и яйца к Пасхе
20:22, 16 апреля 2025
Как выбрать кулич и яйца к Пасхе
Snickers выпустил шоколадные яйца к Пасхе
08:44, 24 марта 2025
Snickers выпустил шоколадные яйца к Пасхе
Доктор Павлова: Ешьте куличи обязательно с яйцами
05:23, 05 мая 2024
Доктор Павлова: Ешьте куличи обязательно с яйцами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Названа новая дата боя Батыра Джукембаева против боксёра из Узбекистана
00:23, 09 апреля 2026
Названа новая дата боя Батыра Джукембаева против боксёра из Узбекистана
Два сета решили исход матча казахстанского теннисиста за четвертьфинал турнира в Мексике
00:04, 09 апреля 2026
Два сета решили исход матча казахстанского теннисиста за четвертьфинал турнира в Мексике
Головкину сделали шикарное поздравление из Узбекистана
23:34, 08 апреля 2026
Головкину сделали шикарное поздравление из Узбекистана
Экс-жене Дмитрия Бивола грозит до семи лет тюрьмы в Казахстане: подробности
23:02, 08 апреля 2026
Экс-жене Дмитрия Бивола грозит до семи лет тюрьмы в Казахстане: подробности
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: