Возвращение тренда: известный стилист рассказал, какие туфли снова актуальны
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал модницам, какие туфли вновь стали модными, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он призвал обратить внимание на российский экспериментальный модный дом Ushatava.
"Заметил, что лодочки с круглым мысом снова стали секси! Ультрамодные туфли с закругленным мысом нашел, кстати, у Ushatava, не благодарите!" – написал эксперт.
Ранее стилист показал, как заменить дорогие ветровки доступными вариантами.
