Советы

Новый хит гардероба: известный стилист рассказал, как не испортить образ с кюлотами

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 18:45
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, как и с чем модницам носить объемные шорты-кюлоты, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в Telegram.

"Объемные шорты-кюлоты, объявляется ваш выход! Интересом и дикой популярностью у модников они, разумеется, обязаны мужскому Dior при Джонатане Андерсоне (модельер и основатель бренда JW Anderson). Мой совет девушкам – носите такие кюлоты с утонченными босоножками, лодочками или мюлями, а верх выбирайте максимально прилегающий. Парням стилизовать подобные шорты проще – футболка, простые кеды, объемная сумка через плечо", – написал Рогов.

Шорты-кюлоты (кюлоты) – это широкие укороченные брюки или шорты длиной обычно ниже колена (до середины голени), которые внешне напоминают юбку-миди. Они отличаются высокой посадкой, свободным кроем и функциональностью, сочетая комфорт брюк с женственностью юбки.

Ранее Рогов рассказал о цветочных мотивах, которые вновь стали модной тенденцией.

Читайте также
Возвращение тренда: известный стилист рассказал, какие туфли снова актуальны
18:47, 09 апреля 2026
Возвращение тренда: известный стилист рассказал, какие туфли снова актуальны
Что носить этой весной: стилист раскрыл секрет модного образа
20:23, 18 марта 2026
Что носить этой весной: стилист раскрыл секрет модного образа
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
01:04, 01 августа 2025
Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
Последние
Популярные
Читайте также
Определилась первая финалистка турнира WTA в Штутгарте
19:25, Сегодня
Определилась первая финалистка турнира WTA в Штутгарте
"Елимай" и "Астана" разошлись миром в результативном матче
18:53, Сегодня
"Елимай" и "Астана" разошлись миром в результативном матче
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
18:05, Сегодня
Экс-пятая ракетка мира заявила, что Рыбакина пока не адаптировалась к условиям в Штутгарте
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
17:35, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею стартовала с победы на юниорском чемпионате мира
