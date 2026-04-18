Новый хит гардероба: известный стилист рассказал, как не испортить образ с кюлотами
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов показал, как и с чем модницам носить объемные шорты-кюлоты, сообщает Zakon.kz.
"Объемные шорты-кюлоты, объявляется ваш выход! Интересом и дикой популярностью у модников они, разумеется, обязаны мужскому Dior при Джонатане Андерсоне (модельер и основатель бренда JW Anderson). Мой совет девушкам – носите такие кюлоты с утонченными босоножками, лодочками или мюлями, а верх выбирайте максимально прилегающий. Парням стилизовать подобные шорты проще – футболка, простые кеды, объемная сумка через плечо", – написал Рогов.
Шорты-кюлоты (кюлоты) – это широкие укороченные брюки или шорты длиной обычно ниже колена (до середины голени), которые внешне напоминают юбку-миди. Они отличаются высокой посадкой, свободным кроем и функциональностью, сочетая комфорт брюк с женственностью юбки.
