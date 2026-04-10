Можно ли есть пасхальные угощения мусульманам, иудеям и буддистам

В странах СНГ живут представители разных религий. И к празднику Пасхи православные угощают коллег, друзей и соседей куличами, крашеными яйцами, пасхами. Эксперты рассказали, могут ли мусульмане, иудеи и буддисты принимать в подарок пасхальные угощения, сообщает Zakon.kz.

В ближайшее воскресенье, 12 апреля 2026 года, православные христиане отметят один из главных религиозных праздников – Пасху. Неотъемлемым ее атрибутом служит кулич, которым угощают членов своей семьи, друзей и знакомых.

Кулич не является повседневной выпечкой. Его готовят исключительно к Пасхе, причем процесс приготовления часто сопровождается соблюдением определенных правил. В традиционной культуре считалось, что тесто требует особого настроения: хозяйка должна быть спокойной, сосредоточенной, а в доме – тихо и чисто. Нарушение этих условий, по поверьям, могло привести к тому, что кулич "не поднимется" или получится неудачным.

Могут ли мусульмане есть пасхальные куличи

Согласно шариату, дозволенность пищи в исламе определяется понятиями "халяль" ("дозволенное") и "харам" ("запретное"). К последнему относятся свинина, алкогольные напитки и другие.

Заведующий сектором исламоведения Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Азат Ахунов в разговоре с Life.ru отметил, что мусульманам разрешается есть пасхальные куличи.

"Ислам очень многообразен, начиная с того, что делится на суннитов и шиитов и внутри много очень разновидностей, которые по-разному его трактуют. Но в целом, если глобально взять, то в употреблении кулича нет никакого запрета, если он не содержит запрещенных для мусульман ингредиентов. Насколько мы знаем, кулич не состоит из таких продуктов. Поэтому, конечно, его можно употреблять, если хотят угостить, то нет проблемы. То же самое касается и пасхальных яиц", – сказал Ахунов.

Он добавил, что некоторые религиозные деятели, запрещающие употребление православных куличей, ссылаются на одно из высказываний пророка Мухаммада о том, что нельзя уподобляться представителям других религий.

"Такое тоже бывает, но это редкое исключение. В целом глобального запрета нет никакого. Если специально кто-то из мусульман печет куличи, то, может быть, это и будет рассматриваться как уподобление. Но если вас угощают куличом, то никакой проблемы в этом нет", – заключил исламовед.

Соответственно, мусульмане вполне могут принять кулич или окрашенное яйцо в качестве подарка или угощения, даже если они были освящены, так как освящение не меняет состава продукта.

Можно ли есть куличи иудеям

В иудаизме разрешенной к употреблению считается пища, соответствующая требованиям кашрута (кошерная). Например, иудеям разрешается есть мясо животных, которые одновременно являются строго травоядными, но в то же время и парнокопытными (коровы, овцы, козы). Кроме того, оно должно быть заколото в соответствии с нормами иудаизма.

Что касается выпечки, то в целом на нее запрета нет. Но некоторые ортодоксальные раввины запрещали употребление в пищу православных куличей, поскольку воспринимали это как участие в христианском обряде и считали нежелательным употребление пищи, которая имеет культовое значение в другой религии, особенно если она освящена.

Современные раввины все же допускают употребление иудеями куличей, но при соблюдении ряда условий. Во-первых, кулич должен восприниматься не как часть христианской практики, а как обычная выпечка. Во-вторых, верующий не должен вкладывать религиозный смысл в его употребление.

Можно ли есть куличи буддистам

Буддийское учение не устанавливает жестких универсальных запретов на пищу для мирян. В большинстве школ выбор рациона остается личным делом практикующего. Согласно буддизму, сама по себе пища не становится "запрещенной" из-за принадлежности к другой религии, она сама по себе нейтральна. Если кулич предложен как угощение, его можно принять. Это соответствует традиции принятия подаяния: монах ест то, что ему дали, без привязанности и оценки.

Некоторые наставники указывают, что важно избегать участия в чужом религиозном культе. Если человек ест кулич как часть христианского обряда, это может восприниматься как вовлечение в чужую религиозную практику. Если же это просто еда – проблемы нет.

В отдельных монастырях возможны ограничения. Например, монахи могут избегать сладкой или праздничной пищи, если она усиливает привязанности или отвлекает от практики. Однако это связано не с религией происхождения кулича, а с общей дисциплиной.

Также некоторые буддисты придерживаются вегетарианства, что также может стать барьером для принятия в пищу кулича из-за содержания в нем яиц.

