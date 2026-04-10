Топ-5 удачных рецептов куличей: классика, цитрусовые нотки и сдоба с начинкой
Классический сдобный кулич с белой глазурью
Этот рецепт считается настоящей классикой пасхальной выпечки. Именно так куличи чаще всего готовят в домашних условиях: пышное сдобное тесто без начинки, воздушная структура и традиционная белая глазурь с посыпкой.
Ингредиенты:
- Мука – 600 г
- Молоко – 250 мл
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 200 г
- Сливочное масло – 150 г
- Дрожжи – 10 г сухих
- Ванилин – по вкусу
- Соль – щепотка
Приготовление:
Подогреть молоко, добавить дрожжи и немного сахара, оставить на 10-15 минут. Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло. Соединить с опарой, постепенно всыпать муку.
Замесить мягкое тесто, оставить в тепле на 1-1,5 часа. Разложить по формам, дать подняться.
Выпекать при 180°C около 40 минут. Глазурь: белок + сахарная пудра, взбить до густоты и украсить посыпкой.
Кулич с лимонной цедрой
Этот вариант понравится тем, кто хочет добавить в привычную выпечку свежие нотки. Лимонная цедра и сок придают куличу легкий цитрусовый аромат и делают вкус более ярким и необычным.
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Молоко – 200 мл
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 180 г
- Масло – 120 г
- Дрожжи – 10 г
- Цедра 1 лимона
- Лимонный сок – 1 ст. л.
Приготовление:
Приготовить опару из молока, дрожжей и сахара. Добавить яйца, масло, лимонный сок и цедру.
Постепенно вмешать муку. Оставить тесто подниматься на 1-1,5 часа. Выпекать в формах до золотистой корочки. Кулич получается особенно ароматным, с легкой свежей кислинкой.
Кулич с изюмом, цукатами и орехами
Насыщенный и по-настоящему праздничный вариант. Добавление изюма, цукатов и орехов делает кулич более сытным, душистым и богатым по вкусу – такой рецепт часто выбирают для семейного стола.
Ингредиенты:
- Мука – 650 г
- Молоко – 250 мл
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 220 г
- Масло – 150 г
- Дрожжи – 10 г
- Изюм – 100 г
- Цукаты – 100 г
- Орехи – 80 г
Приготовление:
Замочить изюм в теплой воде. Сделать опару, добавить яйца, сахар и масло. Вмешать муку, затем сухофрукты и орехи. Дать тесту подняться дважды.
Выпекать 40-45 минут при 180°C. Получается насыщенный, «праздничный» кулич с богатым вкусом.
Быстрый кулич без длительной расстойки
Отличный вариант для тех, кто ограничен во времени. Этот рецепт не требует работы с дрожжами и долгого ожидания, при этом кулич получается мягким, вкусным и идеально подходит для начинающих.
Ингредиенты:
- Мука – 400 г
- Кефир – 250 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 150 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Масло – 100 г
Приготовление:
Смешать яйца, сахар, кефир и масло. Добавить муку и разрыхлитель. Выложить тесто в формы. Выпекать при 180°C около 35-40 минут. Идеальный вариант, если нет времени работать с дрожжами.
Кулич на сливках
По этому рецепту получается особенно нежная выпечка. Приготовленное этим способом изделие отличается особой мягкостью и воздушностью. Благодаря сливкам тесто получается более нежным и долго остается свежим, а сам кулич буквально тает во рту.
Ингредиенты:
- Мука – 550 г
- Сливки – 200 мл
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 200 г
- Масло – 120 г
- Дрожжи – 10 г
Приготовление:
Подогреть сливки, сделать опару. Добавить яйца, сахар, масло. Вмешать муку, оставить подниматься. Выпекать до готовности при 180°C. В результате кулич получается особенно мягким и долго не черствеет.
Вне зависимости от выбранного рецепта главный секрет удачного кулича – это внимание к деталям и настроение, с которым готовится выпечка. Классический или с начинкой, с цитрусовыми нотками или на сливках – каждый из этих вариантов способен украсить праздничный стол и наполнить дом атмосферой тепла и уюта.