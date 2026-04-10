Статьи

Топ-5 удачных рецептов куличей: классика, цитрусовые нотки и сдоба с начинкой

куличи пасхальные, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 12:39 Фото: pexels
Совсем скоро православные встретят светлый праздник Пасхи – время ароматной домашней выпечки и нарядно окрашенных яиц. У каждой хозяйки свой проверенный рецепт кулича: от классической сдобы до вариантов с цукатами, орехами и цитрусами. Zakon.kz собрал пять удачных и вкусных рецептов.

Классический сдобный кулич с белой глазурью

Этот рецепт считается настоящей классикой пасхальной выпечки. Именно так куличи чаще всего готовят в домашних условиях: пышное сдобное тесто без начинки, воздушная структура и традиционная белая глазурь с посыпкой.

Фото: pixabay

Ингредиенты:

  • Мука – 600 г
  • Молоко – 250 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Дрожжи – 10 г сухих
  • Ванилин – по вкусу
  • Соль – щепотка

Приготовление:

Подогреть молоко, добавить дрожжи и немного сахара, оставить на 10-15 минут. Взбить яйца с сахаром, добавить растопленное масло. Соединить с опарой, постепенно всыпать муку.

Замесить мягкое тесто, оставить в тепле на 1-1,5 часа. Разложить по формам, дать подняться.

Выпекать при 180°C около 40 минут. Глазурь: белок + сахарная пудра, взбить до густоты и украсить посыпкой.

Кулич с лимонной цедрой

Фото: pexels

Этот вариант понравится тем, кто хочет добавить в привычную выпечку свежие нотки. Лимонная цедра и сок придают куличу легкий цитрусовый аромат и делают вкус более ярким и необычным.

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г
  • Молоко – 200 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 180 г
  • Масло – 120 г
  • Дрожжи – 10 г
  • Цедра 1 лимона
  • Лимонный сок – 1 ст. л.

Приготовление:

Приготовить опару из молока, дрожжей и сахара. Добавить яйца, масло, лимонный сок и цедру.

Постепенно вмешать муку. Оставить тесто подниматься на 1-1,5 часа. Выпекать в формах до золотистой корочки. Кулич получается особенно ароматным, с легкой свежей кислинкой.

Кулич с изюмом, цукатами и орехами

Фото: Zakon.kz

Насыщенный и по-настоящему праздничный вариант. Добавление изюма, цукатов и орехов делает кулич более сытным, душистым и богатым по вкусу – такой рецепт часто выбирают для семейного стола.

Ингредиенты:

  • Мука – 650 г
  • Молоко – 250 мл
  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 220 г
  • Масло – 150 г
  • Дрожжи – 10 г
  • Изюм – 100 г
  • Цукаты – 100 г
  • Орехи – 80 г

Приготовление:

Замочить изюм в теплой воде. Сделать опару, добавить яйца, сахар и масло. Вмешать муку, затем сухофрукты и орехи. Дать тесту подняться дважды.

Выпекать 40-45 минут при 180°C. Получается насыщенный, «праздничный» кулич с богатым вкусом.

Быстрый кулич без длительной расстойки

Фото: Zakon.kz

Отличный вариант для тех, кто ограничен во времени. Этот рецепт не требует работы с дрожжами и долгого ожидания, при этом кулич получается мягким, вкусным и идеально подходит для начинающих.

Ингредиенты:

  • Мука – 400 г
  • Кефир – 250 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 150 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Масло – 100 г

Приготовление:

Смешать яйца, сахар, кефир и масло. Добавить муку и разрыхлитель. Выложить тесто в формы. Выпекать при 180°C около 35-40 минут. Идеальный вариант, если нет времени работать с дрожжами.

Кулич на сливках

Фото: pexels

По этому рецепту получается особенно нежная выпечка. Приготовленное этим способом изделие отличается особой мягкостью и воздушностью. Благодаря сливкам тесто получается более нежным и долго остается свежим, а сам кулич буквально тает во рту.

Ингредиенты:

  • Мука – 550 г
  • Сливки – 200 мл
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Масло – 120 г
  • Дрожжи – 10 г

Приготовление:

Подогреть сливки, сделать опару. Добавить яйца, сахар, масло. Вмешать муку, оставить подниматься. Выпекать до готовности при 180°C. В результате кулич получается особенно мягким и долго не черствеет.

Вне зависимости от выбранного рецепта главный секрет удачного кулича – это внимание к деталям и настроение, с которым готовится выпечка. Классический или с начинкой, с цитрусовыми нотками или на сливках – каждый из этих вариантов способен украсить праздничный стол и наполнить дом атмосферой тепла и уюта.

Оксана Житникова
