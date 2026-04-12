Что ждет знаки зодиака 12 апреля: от гармонии до неожиданных решений

Это воскресенье для разных знаков зодиака сложится по-разному: кому-то оно принесет внутреннюю гармонию и уверенность в своих решениях, а кому-то – ощущение нехватки и желание перемен, сообщает Zakon.kz.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Сегодня весь день Овну будет чего-то не хватать. И вроде бы день будет как день, и дела как дела, а в душе будет хотеться чего-нибудь необычного, экстраординарного. Окружающая действительность подобного шанса не предоставит, так что Овну останется надеяться в этом вопросе только на себя. Вполне можно своими силами затеять что-нибудь экстравагантное. Но только в меру! Перебор сегодня не приветствуется.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Сегодня Тельцу непременно захочется сделать что-нибудь нужное и полезное. Больше того, захочется настолько, что он не сможет удержаться от соблазна подключить к этому окружающих, в первую очередь, своих домашних. Самым простым решением будет затеять дома перестановку мебели или хотя бы уборку, где каждому найдется свой фронт работ. Именно сегодня подобные инициативы Тельца могут быть восприняты если и не с пониманием, то хотя бы без лишнего ропота.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Сегодня дела у Близнецов обещают складываться легко и без лишних потрясений. В этот день ваша самоорганизация может удивить не только окружающих, но и вас самих. Вдобавок ко всему, у Близнецов проснется способность находить что-нибудь интересное в самых обычных занятиях. Это замечательный день для того, чтобы довести до реализации если и не все, то хотя бы некоторые их своих планов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Сегодня Рак может наглядно убедиться, что жизнь – это не игра в солдатики, и окружающие отнюдь не настроены выполнять роль послушных кукол в его задумках. Если к середине дня желание командовать и манипулировать людьми у Рака не пропадет, то самым разумным решением будет применить его в какой-нибудь компьютерной игрушке. Реализовать свои командирские наклонности другим способом сегодня шансов мало.

Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодняшний день обещает щедро наполнить Льва позитивной, созидательной энергией. Его чувства и мысли наконец-то придут в гармоничное равновесие. В этот день Лев вряд ли вспомнит, что такое скука, а любые принятые им решения будут отличаться мудростью и взвешенностью. Сегодня Лев способен убедительно и красиво обосновать любую свою мысль, будь то идея купить что-нибудь необычное или предложение повысить ему зарплату.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В целом, энергетика этого дня благоприятна практически для любых дел и начинаний. Жаль только, что именно сегодня у Девы достигнет апогея ее избыточная реакция на мелочи. Из-за этого Дева рискует упустить многочисленные возможности, которые щедро предоставляет этот день, разменяв всю свою энергию на пустяки. Залог успеха сегодня прост: забудьте о мелочах, сосредоточьтесь на чем-то действительно важном.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Сегодня судьба готова предоставить Весам едва ли не все возможные шансы для того, чтобы хотя бы на ступеньку подняться в общественной иерархии. Нет, наверное, ситуации, которую Весы не сумели бы сегодня изящно разрулить, извлекая из этого максимальную выгоду для себя. Единственное, что можно посоветовать Весам, так это не терять контроль над эмоциями и не слишком поддаваться азарту.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Сегодня Скорпион может с головой погрузиться в решение домашних вопросов. И надо сказать, что решаться эти вопросы будут намного легче обычного. Вообще атмосфера в вашем доме сегодня обещает быть достаточно позитивной, и причиной этому будет ваша способность улаживать недоразумения и конфликты еще на самых ранних стадиях. Если же в отношениях с близкими у Скорпиона накопились какие-то проблемы, сегодня отличный день для того, чтобы поговорить по душам и все исправить.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Сегодня Стрельцу захочется быть полноправным хозяином не только своей жизни, но и своих мыслей и планов. В этот день ему бесполезно давать (а тем более навязывать) какие-либо советы – Стрелец все равно сделает по-своему. Сам же Стрелец при этом сегодня может быть на удивление щедр на советы другим. Что ж, возможно, среди этих советов окажутся и ценные. В любом случае, на конфликт Стрелец не настроен и любые разногласия готов спокойно пережить.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Во всем, что касается денег и чувств, Козерог сегодня будет хозяином положения. Достаточно сохранять внутреннее равновесие (а звезды гороскопа как раз к этому и склоняют), и дела у Козерога в этот день будут складываться весьма позитивно. Можно даже поговорить с начальником об очередной прибавке к зарплате – главное, чтобы аргументы при этом были убедительны и не слишком эмоциональны.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Сегодня Водолей легко может оказаться в центре всеобщего внимания. И что ценно, внимание это будет весьма позитивное. Водолеи, судьба дает вам идеальные шансы для того, чтобы реализовать свои самые далеко идущие планы и мечты. Иными словами, сейчас самое время брать быка за рога. Ну а за неимением быка вполне подойдут окружающие, которых Водолей сегодня способен легко склонить на свою сторону.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сегодня кто-то непременно попытается манипулировать Рыбами. При этом сделано это будет весьма изящно – Рыбы могут даже не заметить, как окажутся под влиянием какого-то умелого кукловода. Если вы не хотите весь день проплясать под чужую дудку, вам не помешает более критично относиться к словам окружающих и в разговоре с ними почаще употреблять слово «нет».

Гороскопы являются предсказаниями и не гарантируют определенных результатов. Все совпадения случайны.

Предсказания взяты с сайта 1001goroskop.

