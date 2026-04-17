Этот орган решает все: врач объяснила, как замедлить старение

Российский врач Екатерина Волкова заявила, что забота о здоровье кишечника может помочь выглядеть и чувствовать себя моложе на 10 лет, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, кишечник играет ключевую роль в работе организма: он участвует в усвоении питательных веществ, синтезе витаминов, формировании иммунного ответа, а также влияет на обмен веществ и работу мозга.

Волкова также отметила, что молодые люди легче переносят заболевания благодаря более здоровой микрофлоре кишечника. С возрастом же микробиом становится беднее, что сказывается на общем состоянии организма.

Далее она привела итоги исследований, проведенных в Японии, Китае и Италии:

"Они показали, что у долгожителей старше 89 лет микробиом кишечника может быть схож с микробиомом людей в возрасте 21-35 лет. Поэтому, чтобы чувствовать себя бодрее и энергичнее, важно в первую очередь заботиться о здоровье кишечника, а не искать "волшебную таблетку".

Для поддержания здоровья кишечника врач рекомендует сбалансированное питание, достаточное потребление клетчатки и ограничение быстрых углеводов. Также, как говорится в публикации издания "АиФ", важно не злоупотреблять антибиотиками, избегать стресса, больше отдыхать и поддерживать физическую активность.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

