#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Советы

Врач объяснил, почему даже членам семьи нельзя мыться одной мочалкой

Тело, ноги, душ, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 03:40
Использование одной мочалки, даже в кругу семьи, может привести к проблемам с кожей и передаче инфекций. Об этом рассказал российский терапевт Шота Каландия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, по словам доктора, мочалка является благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Она всегда находится во влажной среде, контактирует с кожей, частицами эпидермиса и кожным салом.

Даже при тщательном промывании внутри волокон могут сохраняться бактерии, грибки и другие микроорганизмы.

"Когда мочалкой пользуется один человек, она "накапливает" его индивидуальную микрофлору. Это нормально и обычно не вызывает проблем. Но при совместном использовании происходит обмен микробами, и среди них могут быть условно-патогенные или патогенные микроорганизмы", – сказал Каландия.

Особенно высок, по его словам, риск передачи грибковых инфекций. Возбудители микозов могут длительно сохраняться во влажной среде и легко передаваться через предметы гигиены. В результате у другого человека могут появиться зуд, шелушение, трещины на коже.

Кроме того, через мочалку могут распространяться и бактериальные инфекции, такие как фолликулиты, гнойничковые высыпания и обострение акне.

Каландия также напомнил, что даже близкое родство не защищает от обмена микрофлорой, так как у каждого человека она индивидуальна.

Помимо этого, мочалку важно регулярно менять и правильно за ней ухаживать: тщательно промывать, хорошо высушивать и при необходимости заменять новой.

Ранее были названы продукты, которые срочно нужно достать из холодильника: эту ошибку допускают многие.

Аксинья Титова
Врач назвала три главные ошибки при мытье головы
09:16, 27 июля 2025
Врач назвала три главные ошибки при мытье головы
Врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так
11:17, 21 октября 2025
Врач объяснил, почему опасно пить антибиотики просто так
Врач назвала топ-10 плохих привычек, которые старят кожу
06:22, 30 марта 2024
Врач назвала топ-10 плохих привычек, которые старят кожу
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Штутгарте
03:57, 18 апреля 2026
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Чимаев оценил выступления Царукяна в турнирах за пределами UFC
03:21, 18 апреля 2026
Чимаев оценил выступления Царукяна в турнирах за пределами UFC
Рыбакина подвела итоги четвертьфинального матча в Штутгарте
02:58, 18 апреля 2026
Рыбакина подвела итоги четвертьфинального матча в Штутгарте
Невероятным камбэком завершился матч Рыбакиной за полуфинал турнира в Штутгарте
02:19, 18 апреля 2026
Невероятным камбэком завершился матч Рыбакиной за полуфинал турнира в Штутгарте
