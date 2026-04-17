Врач объяснил, почему даже членам семьи нельзя мыться одной мочалкой

Использование одной мочалки, даже в кругу семьи, может привести к проблемам с кожей и передаче инфекций. Об этом рассказал российский терапевт Шота Каландия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, по словам доктора, мочалка является благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Она всегда находится во влажной среде, контактирует с кожей, частицами эпидермиса и кожным салом.

Даже при тщательном промывании внутри волокон могут сохраняться бактерии, грибки и другие микроорганизмы.

"Когда мочалкой пользуется один человек, она "накапливает" его индивидуальную микрофлору. Это нормально и обычно не вызывает проблем. Но при совместном использовании происходит обмен микробами, и среди них могут быть условно-патогенные или патогенные микроорганизмы", – сказал Каландия.

Особенно высок, по его словам, риск передачи грибковых инфекций. Возбудители микозов могут длительно сохраняться во влажной среде и легко передаваться через предметы гигиены. В результате у другого человека могут появиться зуд, шелушение, трещины на коже.

Кроме того, через мочалку могут распространяться и бактериальные инфекции, такие как фолликулиты, гнойничковые высыпания и обострение акне.

Каландия также напомнил, что даже близкое родство не защищает от обмена микрофлорой, так как у каждого человека она индивидуальна.

Помимо этого, мочалку важно регулярно менять и правильно за ней ухаживать: тщательно промывать, хорошо высушивать и при необходимости заменять новой.

