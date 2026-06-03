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Советы

Панталоны покоряют модниц: стилист назвал лучшие способы их носить

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 18:53 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, как носить трендовые панталоны, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"Тренд на панталоны захватывает сердца модниц!" – написал эксперт.

Для тех, у кого есть вопросы по стилизации таких необычных штанов, Рогов дал три совета:

  • играйте в богемную эстетику;
  • "приглушайте" будуарность панталонов минимализмом;
  • добавляйте перчинки за счет гранжевых и панковских атрибутов.

Ранее стилист рассказал, какие платья стали хитами сезона.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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