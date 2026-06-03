Панталоны покоряют модниц: стилист назвал лучшие способы их носить
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, как носить трендовые панталоны, сообщает Zakon.kz.
Модную заметку он опубликовал в Telegram.
"Тренд на панталоны захватывает сердца модниц!" – написал эксперт.
Для тех, у кого есть вопросы по стилизации таких необычных штанов, Рогов дал три совета:
- играйте в богемную эстетику;
- "приглушайте" будуарность панталонов минимализмом;
- добавляйте перчинки за счет гранжевых и панковских атрибутов.
Ранее стилист рассказал, какие платья стали хитами сезона.
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