Панталоны покоряют модниц: стилист назвал лучшие способы их носить

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов рассказал о том, как носить трендовые панталоны, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram. "Тренд на панталоны захватывает сердца модниц!" – написал эксперт. Для тех, у кого есть вопросы по стилизации таких необычных штанов, Рогов дал три совета: играйте в богемную эстетику;

"приглушайте" будуарность панталонов минимализмом;

добавляйте перчинки за счет гранжевых и панковских атрибутов. Ранее стилист рассказал, какие платья стали хитами сезона.

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