6 лучших пород собак для охраны дома – выбирайте правильно

Выбирая собаку для охраны частного дома, важно учитывать ее характер и то, сколько пространства ей нужно. Не каждая собака подходит для охраны – некоторые могут плохо реагировать на посторонних или не справляться с этой задачей, сообщает Zakon.kz.

Кане-корсо

Эта крупная собака обладает внушительной внешностью и развитым интеллектом, оценивает обстановку без необоснованной агрессии. Она защищает территорию от непрошеных гостей и предварительно подает предупреждающие сигналы. Для гармоничного развития собакам этой породы необходимы просторный двор и регулярный выгул за его пределами. Представители породы тяжело переносят долгое расставание с владельцем и требуют воспитания под руководством кинолога.

Тибетский мастиф

Массивная собака с густой шерстью и громким лаем изначально выводилась для защиты жилищ от посторонних. Из-за внушительных габаритов и выраженного охранного инстинкта содержать тибетского мастифа в городской квартире затруднительно. Ему требуется свободный выгул во дворе частного дома, при этом постоянное содержание на цепи или в тесном вольере недопустимо. Собака хорошо переносит одиночество.

Фото: pixabay

Кавказская овчарка

Мощная и выносливая порода веками использовалась для охраны домов и защиты домашнего скота от хищников. Кавказские овчарки отличаются самодостаточным характером и нуждаются в последовательном владельце, который способен выстроить правильную иерархию. Из-за густой шерсти им жарко в отапливаемых помещениях, поэтому для содержания лучше всего подходит просторный вольер на улице. Питомцу также необходим ежедневный выгул за пределами участка.

Фото: pixabay

Доберман

Энергичные и бесстрашные животные зарекомендовали себя как надежные сторожа. Для комфортной жизни доберманам требуется много свободного пространства, поэтому загородный дом с надежно огороженным двором станет подходящей средой. Питомцы, как отмечают эксперты издания РБК Life, признают только сильного лидера и при отсутствии должного воспитания склонны к доминированию. Породе необходимы высокие физические нагрузки и умственная стимуляция.

Фото: pixabay

Немецкая овчарка

Интеллектуальная и легко обучаемая служебная порода успешно справляется с охраной загородного участка. Крепкое телосложение и густой подшерсток позволяют немецкой овчарке круглогодично жить на улице, если обустроить утепленную будку или вольер. Собаки отличаются уравновешенным темпераментом и преданностью семье, при этом часто проявляют недоверие к незнакомым людям. Для поддержания физической формы животным требуются ежедневные активные прогулки продолжительностью от двух часов и занятия на дрессировочной площадке.

Фото: pixabay

Ротвейлер

Крепкие и мускулистые животные изначально помогали пасти скот и охраняли жилища. Современные ротвейлеры сохранили выраженные охранные инстинкты, поэтому им необходимы ранняя социализация и профессиональная дрессировка. Собака отличается уверенным и любознательным характером, стремится угодить владельцу и спокойно переносит одиночество.

Фото: pixabay

Ранее мы рассказывали, что собаки, как и люди, отличаются по здоровью: одни почти не болеют, другие часто нуждаются в лечении. Во многом это зависит от генетики и породных особенностей. Однако есть собаки, которые в среднем считаются более выносливыми и реже сталкиваются с серьезными проблемами.