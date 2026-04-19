После 25 лет работы ученые создали терапию от слепоты и получили важную премию

Премию Breakthrough Prize 2026 года, известную как "Оскар науки", получили разработчики генной терапии, способной возвращать зрение, сообщает Zakon.kz.

Ключевую награду в области биологических наук присудили молекулярному биологу Джин Беннетт и офтальмологу Альберт Магуайр, а также врачу-исследователю Кэтрин Хай. Они разработали препарат Luxturna – первую одобренную в США генную терапию слепоты. Размер премии составил 3 млн долларов – эту сумму лауреаты разделят между собой, пишет The Guardian 19 апреля 2026 года.

Препарат применяют при врожденном амаврозе Лебера – генетическом заболевании, которое обычно приводит к полной потере зрения. Терапия работает за счет доставки исправной версии гена RPE65 в клетки сетчатки.

Эффективность подтвердили клинические испытания: один из пациентов впервые смог увидеть лицо своего ребенка, а также различать детали окружающего мира. Другие участники также сообщили о значительном улучшении зрения.

Работа над терапией заняла около 25 лет. В ходе исследований ученые проводили испытания в том числе на животных – две вылеченные от слепоты собаки остались у них в качестве домашних питомцев.

Отдельные премии присудили за разработку генной терапии серповидноклеточной анемии и бета-талассемии. В частности, ученые обнаружили, что отключение гена BCL11A запускает выработку «фетального» гемоглобина, что снижает тяжесть заболеваний. Это привело к созданию терапии Casgevy.

Церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе. Помимо биологии, награды вручили за достижения в физике и математике.

Сами лауреаты отметили, что сейчас наука переживает важный этап развития, однако выразили обеспокоенность политическим давлением на исследовательскую сферу в США, которое, по их мнению, может повлиять на будущее научных исследований.

