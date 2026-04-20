Медики объяснили, почему нельзя сморкаться двумя ноздрями сразу

ЛОР-хирург Линда Кубаева предупредила о возможных рисках для здоровья, связанных с привычкой сморкаться сразу двумя ноздрями, сообщает Zakon.kz.

Об этом специалист рассказала Lenta.ru. По словам врача, несмотря на кажущуюся естественность такого действия, оно создает избыточное давление, которое негативно влияет на слуховую трубу.

Это, в свою очередь, способно вызвать боль в ушах и даже привести к развитию отита.

"В зоне повышенного риска находятся дети и люди с хроническими отитами в анамнезе. Вероятность развития воспаления у них из-за этой привычки особенно высока. Не стоит так делать и при отеке слизистой носа, поскольку избыточное давление еще сильнее нагружает слуховую трубу", – объяснила Кубаева.

Эксперт уточнила, что проблема не связана с попаданием слизи в ухо – анатомически это невозможно.

Основная опасность заключается в том, что при сильном сморкании в область слуховой трубы могут проникнуть вирусы и бактерии, что нарушает вентиляцию барабанной полости среднего уха.

Чтобы снизить риск осложнений, врач рекомендует сморкаться, поочередно закрывая одну ноздрю, а затем другую.

