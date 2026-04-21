Весенний тренд от стилиста: яркий дуэт, который легко повторить
Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов подсказал модницам эффектное сочетание цветов для весенних образов, сообщает Zakon.kz.
"Ловите красивое цветовое сочетание на эту весну: красный + сливочно-желтый! Можно составить свои образы, используя только два этих оттенка, а можно разбавить этот яркий дуэт аксессуарами темных цветов, например шоколадно-коричневым", – написал стилист.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript