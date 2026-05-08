Постоянно горячий смартфон может говорить об опасной скрытой причине

Когда телефон становится горячим даже с выключенным экраном, это может говорить об опасном процессе в гаджете, сообщает Zakon.kz.

Как пояснил эксперт Николай Николаев, постоянно горячий телефон может указывать на фоновые процессы, которые нагружают батарею, память и процессор.



"Это может быть отслеживание геопозиции, самый нагружающий ресурс батареи. Вырабатывается тепло, загружается оперативная память", – пояснил MoneyTimes Николаев.

Он добавил, что обычно нагрев возникает из-за сочетания обращения к интернету и датчику GPS. При этом эксперт не советует сразу идти к мастеру.

"Нужно разобраться самостоятельно, какое программное обеспечение установлено на телефоне, особенно это касается смартфонов на базе Android, могут быть какие-то отслеживающие программы. Нужно, чтобы пользователь сам разобрался, посмотрел, какие приложения у него висят в памяти", – посоветовал эксперт.

По словам Николаева, причиной перегрева могут быть навигационные приложения, мессенджеры с функцией передачи геопозиции в реальном времени или шпионское ПО. Эксперт подчеркнул, что в таком режиме телефон не только нагревается, но и быстрее разряжается, поэтому пользователю стоит по очереди выгружать приложения и смотреть, после чего смартфон перестает греться.

