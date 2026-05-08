Опасная пробежка: когда нельзя бегать

Тренер объяснила, в каких случаях нельзя бегать, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 18:29 Фото: magnific.com
Тренер загородного клуба "Лапино Фитнес" Ирина Мальцева предупредила, что беговые тренировки могут быть опасны при плохом самочувствии и ряде симптомов, сообщает Zakon.kz.

Специалист рассказала, пишет Lenta.Ru, что перед пробежкой важно оценить состояние организма: при температуре выше 37 градусов, насморке, боли в горле и ломоте в мышцах от тренировки лучше отказаться.

Эксперт отметила, что вирусные инфекции создают дополнительную нагрузку на сердце, а интенсивный бег в таком состоянии может привести к миокардиту. Также не рекомендуется выходить на пробежку после бессонной ночи, употребления алкоголя или переедания.

Мальцева подчеркнула, что тренировку необходимо сразу остановить при боли в груди, одышке, холодном поте, головокружении и перебоях в работе сердца. Кроме того, резкая боль в коленях, голеностопе или икроножных мышцах может свидетельствовать о травме или других серьезных проблемах со здоровьем. В таких случаях специалист советует обратиться к врачу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее был назван простой способ продлить жизнь, который доступен каждому.

