Советы

Названы новые способы борьбы с комарами в теплый сезон

Комар, кожа, человек, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2026 06:39 Фото: pixabay
Российский биолог Ирина Лялина из Государственного университета просвещения рассказала о новых методах борьбы с насекомыми в теплый сезон, сообщает Zakon.kz.

Как она рассказала "Газете.Ru", для борьбы с комарами лучше использовать несколько способов – физические барьеры, дихлофосы и ловушки.

Новые способы – электрические мухобойки и ультрафиолетовые ловушки не уступают в эффективности привычным методам, подчеркнула биолог.

"Лучший выбор в борьбе с насекомыми – комплексный подход: использование физических барьеров, ловушек, точечных репеллентов. Из народной медицины можно использовать аромомасла цитронеллы или гвоздики. Есть, конечно, новые и эффективные способы борьбы: например ультрафиолетовые UV-ловушки. Они привлекают насекомых светом и уничтожают разрядом тока или вентилятором. Их безопасно использовать для дома, но дороговато. Есть также ультразвуковые отпугиватели. Работают на неприятных для насекомых частотах. Эффективность спорная, но для людей безопасны. Фумигаторы с эфирными маслами отлично работают. Использование сетки "Антикошка" или мелкая ячейка – самый надежный физический барьер", – поделилась она.

При выборе дихлофоса следует обратить внимание на пометку "для помещений" – такие средства не имеют запаха и быстрее разлагаются без риска отравления, пояснила Лялина.

"Самый безопасный способ – механический барьер и электрические мухобойки. Вы не используете химию, поэтому риск отравления равен нулю. Но если выбор пал на химические средства, то есть ряд правил, как выбрать, например, дихлофос и не отравиться. Выбирайте аэрозоли без запаха на основе пиретроидов. Они быстрее разлагаются. Ищите компоненты Permethrin, Cypermethrin или Deltamethrin. Избегайте старых фосфорорганических соединений. Берите средства с пометкой "для дома" или "для помещений". Они менее токсичны, чем садовые яды. И соблюдайте правила безопасности при обработке", – подытожила она.

Ранее были названы топ-5 комнатных растений, которые помогают снизить стресс и тревогу.

