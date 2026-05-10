Причины деменции могут скрываться еще в детстве – исследование

Ученые считают, что некоторые факторы риска деменции формируются еще до рождения человека и в первые годы жизни, сообщает Zakon.kz.

Деменцию обычно связывают с пожилым возрастом, однако исследователи все чаще приходят к выводу: предпосылки болезни могут появляться задолго до старости – еще в утробе матери и раннем детстве, пишет "Доктор Питер".

Исследователи из Швеции и Чехии выделили несколько факторов, которые могут повышать риск развития деменции в будущем. Среди них:

наличие близнеца или близнецов;

небольшой промежуток между родами у матери;

возраст матери старше 35 лет.

Авторы другого исследования, опубликованного в The Conversation, считают, что первые десять лет жизни человека способны серьезно повлиять на здоровье мозга в старости.

По словам ученых, некоторые особенности, связанные с будущими когнитивными проблемами, могут быть заметны еще в дошкольном возрасте.

"Большинство исследований деменции сосредоточены на изменениях, связанных с возрастным снижением когнитивных функций в пожилом возрасте. Однако появляется все больше данных о том, что различия в структуре и работе мозга, связанные с деменцией, могли частично существовать еще с детства", – отмечают исследователи.

Во время долгосрочных наблюдений ученые изучали когнитивные способности людей на протяжении всей жизни. Выяснилось, что уровень умственных способностей в 70 лет нередко связан с тем, каким он был в 11-летнем возрасте.

Кроме того, травмы головы, полученные в детстве, тоже могут влиять на состояние мозга в пожилом возрасте, пишет ScienceAlert.

Исследователи считают, что профилактика деменции должна начинаться как можно раньше. При этом даже во взрослом возрасте человек способен снизить риски: отказаться от сигарет и алкоголя, избегать травм головы и поддерживать здоровье мозга.

